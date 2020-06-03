شكرا لقرائتكم الكرتي نجم الوداد يصدم الزمالك ويرفض مناقشة أى عروض عربية أو أفريقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض وليد الكرتي نجم الوداد المغربي، الإنضمام إلى أحد الأندية العربية بعد الرحيل عن صفوف فريقه، مُشدداً على أنه لا يفكر في الانضمام إلى أي نادي عربي أو أفريقي مهما كانت الإغراءات، ويدخل وليد الكرتي نجم الوداد المغربي، دائرة إهتمام عدة أندية عربية على رأسها الزمالك ومدربه الفرنسي باتريس كارتيرون الذي يرغب في ضم البالغ من العمر 25 عاما خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وقال نجم الوداد المغربي فى تصريحات نشرتها صحيفة "le 360" سبورت المغربية، إنه يطمح في الاحتراف بأوروبا، مشيرًا إلى أنه تلقى بعض العروض من الخليج العربي ومصر خلال الآونة الأخيرة إلا أنه رفضها جميعا لرغبته في الاحتراف الأوروبي.

وأشاد الكرتي خلال تصريحاته، بسعيد الناصيري رئيس نادى الوداد المغربي، ومدربه السابق الحسين عموتة، مؤكدا أنهما ساعداه كثيرا على استعادة مستواه بعدما كان فقد مكانه بالتشكيل الأساسية للفريق الأحمر.

جدير بالذكر ان وليد الكرتي إنضم إلى صفوف الوداد المغربي مطلع موسم 2013/2014 قادما من أولمبيك خربيكة، وساهم صاحب الـ25 عامًا في تتويج فريقه بثلاثة ألقاب دوري محلي، لقب دوري أبطال أفريقيا وسوبر أفريقي.