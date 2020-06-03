شكرا لقرائتكم عبد الواحد السيد يحتفل بعيد ميلاده الـ43 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتفل اليوم الاربعاء 3 يوينو ، عبد الواحد السيد حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر الاسبق بعيد ميلاده الـ "43" فهو من مواليد الثالث من يونيو لعام 1977، بمدينة تلا بمحافظة المنوفية ولكنه نشأ وترعرع بمحافظة جنوب سيناء، حصل علي بكالوريوس تجارة، و نشأ "عبد الواحد" في أسرة رياضية حيث كان والده حارس لمرمى فريق طنطا الذي حصل معه على لقب أفضل حارس مرمى بمصر، مما جعله شديد التعلق بكرة القدم منذ طفولته.

بدأ عبدالواحد السيد مسيرته مع كرة القدم في نادي الزمالك حيث انضم لفريق الناشئين بالنادي، حتى ظهر مع الفريق الأول في أواخر عام 1997م كحارس احتياطي لنادر السيد، إلا أن بقاءه على دكه الاحتياطي لم يستمر طويلا إذ أصبح الحارس الأول والأساسي للفريق في الدوري المصري موسم 1998/1999م أمام نادى القناة في 14 أغسطس سنة 1998 في اللقاء الذي انتهى بفوز الأبيض وقدم عبدالواحد السيد مستوى مميزا وحافظ بعدها على مكانه في التشكيل الأساسي للأبيض.

في موسم 2014-2015 رحل عبدالواحد السيد من الزمالك بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والأرقام القياسية وانضم لفريق مصر المقاصة لمدة 3 مواسم، لكنه خاض موسما واحدا قبل أن يعلن اعتزاله كرة القدم.

Advertisements

انضم عبدالواحد السيد لمنتخب مصر في أكثر من مرة وخاض مع الفراعنة أربع دورات من كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، أعوام 2002 و 2004 و 2006 و 2010 حصد منهم لقبين وخسر اثنين.

حصد عبد الواحد السيد مع الزمالك 4 ألقاب للدوري وفاز بكأس مصر 5 مرات و حقق 2 كأس سوبر مصري وحصد لقب دوري أبطال إفريقيا مرة واحدة

كما توج بلقب السوبر الإفريقي مرة واحدة و فاز ببطولة الأندية الإفريقية أبطال الكؤوس مرة واحدة و نال لقب الكأس الأفرو- آسيوية مرة واحدة و حقق لقب البطولة العربية مرة واحدة كما فاز بكأس السوبر المصري السعودي مرة واحدة

أعلن عبدالواحد السيد اعتزاله في عام 2015 بعدما قضى آخر مواسمه مع فريق مصر المقاصة ليضع حدا لمسيرته المهنية الحافلة بالإنجازات وتحطيم الأرقام القياسية.