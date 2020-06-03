شكرا لقرائتكم مؤمن زكريا يدعم الجوكر بعد إصابة أسرته بكورونا: خير إن شاء الله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص مؤمن زكريا صانع ألعاب النادي الأهلي، على مؤازرة أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق الأحمر في أزمته الأخيرة بعد تأكد إصابة زوجته وبناته بفيروس كورونا المستجد، ونشر مؤمن زكريا صورة للجوكر مع بناته عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر وعلق عليها: ألف سلامه على المدام والبنات ان شاء لله خير باذن الله.

في سياق متصل، أكد الاعلامى أحمد شوبير حارس مرمى الاهلى ومنتخب مصر الاسبق أن المسحة التى أجراها أحمد فتحى نجم الاهلى ومنتخب مصر جاءت سلبية لتعلن خلو اللاعب من مرض كوورونا الذى أصيبت به زوجته وبناته ، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبوروت : " تأكدت من الطبيب المعالج لأسرة أحمد فتحى أن اللاعب أجرى مسحة كورونا وجاءت نتيجها سلبية فيما كانت إيجايبة لزوجته وبناته وبالتالى سوف يخضعون لفترة عزل صحى لمدة 14 يوماً ".

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وأضاف شوبير : " حالة زوجة أحمد فتحى وبناته مستقرة حتى الان وسيتم وضعهم تحت الملاحظة لحين زوال الغمة وتعافيهم بشكل تام".

وفى وقت سابق ، أعلنت نورا إسماعيل زوجة أحمد فتحي نجم الأهلى المنتقل فى الموسم الجدلد لنادى بيراميدز، إصابتها هي وعائلتها بفيروس كورونا، حيث كتبت على صفحاتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماع: "أدعولنا أحنا كورونا أنا وبناتي".

من ناحية أخرى، كانت إدارة النادى الأهلى تلقت إفادة من اتحاد الكرة بخصوص موقف أحمد فتحى حال إلغاء الموسم الجاري، فى ظل انتهاء عقده مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري، حيث وقع أحمد فتحى لبيراميدز لمدة 3 سنوات بشكل رسمي.

واستعلمت إدارة الأهلى عن موقف احمد فتحى حال إلغاء الموسم، وهل سيكون من حق النادى الاستفادة من خدماته من عدمه فى الموسم الجديد، إلا أن اتحاد الكرة أكد لإدارة الأهلى بشكل رسمى أن عقد فتحى سينتهى مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري، سواء فى حال إلغاء الموسم أو استمراره، لكون العقود فى مصر مدون فيها أن تاريخ العقد ينتهى بنهاية الموسم، وبالتالى سيكون فتحى خارج النادى الأهلى بغض النظر عن موقف الموسم.