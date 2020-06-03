شكرا لقرائتكم الحضري ومعوض وعلي جبر يدعمون أحمد فتحي بعد إصابة أسرته بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انهالت حملات الدعم والمساندة من جانب نجوم الكرة على أحمد فتحي ظهير أيمن النادي الأهلي ومنتخب مصر، بعدما أعلنت زوجة الجوكر عن اصابتها وبناتها بفيروس كورونا المستجد، حيث حرص سيد معوض نجم الأهلي السابق، عصام الحضري حارس مرمى الأهلي والزملك الأسبق، وعلي جبر مدافع الزمالك السابق وبيراميدز الحالي على مؤازرة الجوكر في أزمته ونشروا صوراً عبر حساباتهم الشخصية على موقع انستجرام جمعت أحمد فتحي ببناته وعلقوا عليها بالدعاء بالشفاء العاجل لأسرة الجوكر.

في سياق متصل، أكد الاعلامى أحمد شوبير حارس مرمى الاهلى ومنتخب مصر الاسبق أن المسحة التى أجراها أحمد فتحى نجم الاهلى ومنتخب مصر جاءت سلبية لتعلن خلو اللاعب من مرض كوورونا الذى أصيبت به زوجته وبناته ، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبوروت : " تأكدت من الطبيب المعالج لأسرة أحمد فتحى أن اللاعب أجرى مسحة كورونا وجاءت نتيجها سلبية فيما كانت إيجايبة لزوجته وبناته وبالتالى سوف يخضعون لفترة عزل صحى لمدة 14 يوماً ".

وأضاف شوبير : " حالة زوجة أحمد فتحى وبناته مستقرة حتى الان وسيتم وضعهم تحت الملاحظة لحين زوال الغمة وتعافيهم بشكل تام".

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سيد معوض



الحضرى



على جبر

وفى وقت سابق ، أعلنت نورا إسماعيل زوجة أحمد فتحي نجم الأهلى المنتقل فى الموسم الجدلد لنادى بيراميدز، إصابتها هي وعائلتها بفيروس كورونا، حيث كتبت على صفحاتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماع: "أدعولنا أحنا كورونا أنا وبناتي".

من ناحية أخرى، كانت إدارة النادى الأهلى تلقت إفادة من اتحاد الكرة بخصوص موقف أحمد فتحى حال إلغاء الموسم الجاري، فى ظل انتهاء عقده مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري، حيث وقع أحمد فتحى لبيراميدز لمدة 3 سنوات بشكل رسمي.

واستعلمت إدارة الأهلى عن موقف احمد فتحى حال إلغاء الموسم، وهل سيكون من حق النادى الاستفادة من خدماته من عدمه فى الموسم الجديد، إلا أن اتحاد الكرة أكد لإدارة الأهلى بشكل رسمى أن عقد فتحى سينتهى مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري، سواء فى حال إلغاء الموسم أو استمراره، لكون العقود فى مصر مدون فيها أن تاريخ العقد ينتهى بنهاية الموسم، وبالتالى سيكون فتحى خارج النادى الأهلى بغض النظر عن موقف الموسم.