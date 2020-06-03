شكرا لقرائتكم شوبير يعلن سلبية عينة أحمد فتحى وخلوه من فيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الاعلامى أحمد شوبير حارس مرمى الاهلى ومنتخب مصر الاسبق أن المسحة التى أجراها أحمد فتحى نجم الاهلى ومنتخب مصر جاءت سلبية لتعلن خلو اللاعب من مرض كوورونا الذى أصيبت به زوجته وبناته ، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبوروت : " تأكدت من الطبيب المعالج لأسرة أحمد فتحى أن اللاعب أجرى مسحة كورونا وجاءت نتيجها سلبية فيما كانت إيجايبة لزوجته وبناته وبالتالى سوف يخضعون لفترة عزل صحى لمدة 14 يوماً " Advertisements وأضاف شوبير : " حالة زوجة أحمد فتحى وبناته مستقرة حتى الان وسيتم وضعهم تحت الملاحظة لحين زوال الغمة وتعافيهم بشكل تام". وفى وقت سابق ، أعلنت نورا إسماعيل زوجة أحمد فتحي نجم الأهلى المنتقل فى الموسم الجدلد لنادى بيراميدز، إصابتها هي وعائلتها بفيروس كورونا، حيث كتبت على صفحاتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماع: "أدعولنا أحنا كورونا أنا وبناتي".

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