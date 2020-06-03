بعد قرارات الأهلي الـ5 ردًا على تركي آل شيخ.. مرتضى منصور: تصريحات "هزلية" وباعوا ساعات تركي في محلات بـ"الكوربة"

رفض مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، ما جاء في بيان النادي الأهلي، ردًا على الحملة التى تعرض لها مؤخرًا، واصفا القرارات التي اتخذها مجلس إدارة المارد الأحمر برئاسة محمود الخطيب بـ"الهزلية".
وقال مرتضى، في تصريحات هاتفية لقناة "الزمالك" في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء: "قرارات مجلس الأهلي هزلية وعبيطة، سأتحدث لأن الخطيب أقحمني في بيانه رغم أننا لم نكن طرفا في الأزمة". حسبما نشر موقع "يلا كورة".
وأضاف: "الخطيب يهددنا بمحامي اسمه محمد عثمان، رغم أن ذلك المحامي كان يعمل عندي في مكتبي وقمت بطرده، تاريخه سيء السمعة وأتحدى أن يكذبني".
وأكمل: "يقول البيان أن القرار صدر بالإجماع، لكن المفاجأة أن ثلاثة من أعضاء مجلس إدارته اتصلوا بحمادة إسماعيل الذي يعمل مع تركي آل الشيخ وأكدوا له أنهم رفضوا القرارات، وعلى رأسهم خالد مرتجي".
وأكد: "خالد مرتجي يقول أنهم مسنودون من الدولة، ذلك المجلس أساء للنادي الأهلي".
وتابع: "محمد سراج الدين وجه 5 رسائل الإثنين والأهلي أصدر 5 قرارات الثلاثاء، لا أعرف سر الرقم 5 معهم".
وأتم قائلا: "تصورت أن سراج اعتذر كتابةً بعد الإساءة التي وجهها لوزير محترم ولمجلس الزمالك، لكن اتضح لي أنه اعتذر بعدما صدر منه من تناول أخبار النادي على مواقع التواصل الاجتماعي بدون إذن".
وجاءت القرارات كالتالي، بحسب بيان الأهلي:
إلغاء قرار مجلس الإدارة السابق ورفع اسم السيد تركي آل الشيخ من القائمة الفخرية لرؤساء شرف النادي.
- مخاطبة وزير الشباب والرياضة بطلب الحصول على موافقته لإعادة كل ما قدمه آل الشيخ من هدايا عينية وتبرعات مالية دخلت خزينة النادي، بعدما أصبحت هذه التبرعات والهدايا بقيمتها المالية والعينية من ممتلكات النادي ولا يجوز التصرف فيها إلا بموافقة الجهة المختصة.
- اطلع المجلس على الاعتذار الكتابي المقدم من محمد سراج الدين، عضو مجلس الإدارة، عما سبق أن صدر منه من تجاوز ومخالفة قرار مجلس الإدارة بمنع السادة أعضاء المجلس والعاملين بالإدارة التنفيذية والأجهزة الفنية والإدارية من تناول أخبار النادي والملفات المتعلقة بشؤونه على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد المناقشة ورفض خروج السيد محمد سراج الدين عن تقاليد النادي قرر المجلس قبول اعتذار سيادته منظورًا إليه من صدوره في نطاق أسرة النادي مع توجيه اللوم وإنذاره بعدم تكرار مثل هذا الأمر مستقبلاً.
-اعتماد ما جاء في مذكرة لجنة التخطيط للكرة بإلغاء توصياتها السابقة بمنح العديد من الاستثناءات للاعب حسام عاشور، الذي أبلغ مدير جهاز الكرة كتابة باعتزاله وتوجيه الشكر إليه عن الفترات التي قضاها مع زملائه في خدمة النادي، والتمنيات له بكل التوفيق في خطوته المقبلة.
-اعتماد توصية اللجنة القانونية باتخاذ الإجراءات التالية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية للنادي وردع كل من تسول له نفسه للتعدي عليها، بالتقدم بشكوى إلى وزير الشباب والرياضة لإزالة أسباب المخالفة بالتعدى على حقوق النادى الأهلي، باعتبار أنه المسؤول عن التحقق من تطبيق الهيئات والجهات الإدارية المختصة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها وفق ما تنص عليه المادة (1) من القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة، والتقدم ببلاغ رسمي إلى جهات التحقيق المختصة للتحقيق في التعدى على حق من الحقوق المحمية للنادى الأهلي والمنصوص عليها بقانون حماية الملكية الفكرية، وإقامة دعوى تعويض أمام المحاكم المختصة عن الأضرار المادية التي لحقت بالنادى الأهلي واستثماراته وحقوقه التجارية نتيجة التعدي على لقبه وشعاره والذى يعد أحد مكونات وعناصر استثماراته.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد قرارات الأهلي الـ5 ردًا على تركي آل شيخ.. مرتضى منصور: تصريحات "هزلية" وباعوا ساعات تركي في محلات بـ"الكوربة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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