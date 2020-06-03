بعد قرارات الأهلي الـ5 ردًا على تركي آل شيخ.. مرتضى منصور: تصريحات "هزلية" وباعوا ساعات تركي في محلات بـ"الكوربة"

رفض مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، ما جاء في بيان النادي الأهلي، ردًا على الحملة التى تعرض لها مؤخرًا، واصفا القرارات التي اتخذها مجلس إدارة المارد الأحمر برئاسة محمود الخطيب بـ"الهزلية".

وقال مرتضى، في تصريحات هاتفية لقناة "الزمالك" في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء: "قرارات مجلس الأهلي هزلية وعبيطة، سأتحدث لأن الخطيب أقحمني في بيانه رغم أننا لم نكن طرفا في الأزمة". حسبما نشر موقع "يلا كورة".

وأضاف: "الخطيب يهددنا بمحامي اسمه محمد عثمان، رغم أن ذلك المحامي كان يعمل عندي في مكتبي وقمت بطرده، تاريخه سيء السمعة وأتحدى أن يكذبني".

وأكمل: "يقول البيان أن القرار صدر بالإجماع، لكن المفاجأة أن ثلاثة من أعضاء مجلس إدارته اتصلوا بحمادة إسماعيل الذي يعمل مع تركي آل الشيخ وأكدوا له أنهم رفضوا القرارات، وعلى رأسهم خالد مرتجي".

وأكد: "خالد مرتجي يقول أنهم مسنودون من الدولة، ذلك المجلس أساء للنادي الأهلي".

وتابع: "محمد سراج الدين وجه 5 رسائل الإثنين والأهلي أصدر 5 قرارات الثلاثاء، لا أعرف سر الرقم 5 معهم".

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وأتم قائلا: "تصورت أن سراج اعتذر كتابةً بعد الإساءة التي وجهها لوزير محترم ولمجلس الزمالك، لكن اتضح لي أنه اعتذر بعدما صدر منه من تناول أخبار النادي على مواقع التواصل الاجتماعي بدون إذن".

وجاءت القرارات كالتالي، بحسب بيان الأهلي:

إلغاء قرار مجلس الإدارة السابق ورفع اسم السيد تركي آل الشيخ من القائمة الفخرية لرؤساء شرف النادي.

- مخاطبة وزير الشباب والرياضة بطلب الحصول على موافقته لإعادة كل ما قدمه آل الشيخ من هدايا عينية وتبرعات مالية دخلت خزينة النادي، بعدما أصبحت هذه التبرعات والهدايا بقيمتها المالية والعينية من ممتلكات النادي ولا يجوز التصرف فيها إلا بموافقة الجهة المختصة.

- اطلع المجلس على الاعتذار الكتابي المقدم من محمد سراج الدين، عضو مجلس الإدارة، عما سبق أن صدر منه من تجاوز ومخالفة قرار مجلس الإدارة بمنع السادة أعضاء المجلس والعاملين بالإدارة التنفيذية والأجهزة الفنية والإدارية من تناول أخبار النادي والملفات المتعلقة بشؤونه على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد المناقشة ورفض خروج السيد محمد سراج الدين عن تقاليد النادي قرر المجلس قبول اعتذار سيادته منظورًا إليه من صدوره في نطاق أسرة النادي مع توجيه اللوم وإنذاره بعدم تكرار مثل هذا الأمر مستقبلاً.

-اعتماد ما جاء في مذكرة لجنة التخطيط للكرة بإلغاء توصياتها السابقة بمنح العديد من الاستثناءات للاعب حسام عاشور، الذي أبلغ مدير جهاز الكرة كتابة باعتزاله وتوجيه الشكر إليه عن الفترات التي قضاها مع زملائه في خدمة النادي، والتمنيات له بكل التوفيق في خطوته المقبلة.

-اعتماد توصية اللجنة القانونية باتخاذ الإجراءات التالية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية للنادي وردع كل من تسول له نفسه للتعدي عليها، بالتقدم بشكوى إلى وزير الشباب والرياضة لإزالة أسباب المخالفة بالتعدى على حقوق النادى الأهلي، باعتبار أنه المسؤول عن التحقق من تطبيق الهيئات والجهات الإدارية المختصة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها وفق ما تنص عليه المادة (1) من القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة، والتقدم ببلاغ رسمي إلى جهات التحقيق المختصة للتحقيق في التعدى على حق من الحقوق المحمية للنادى الأهلي والمنصوص عليها بقانون حماية الملكية الفكرية، وإقامة دعوى تعويض أمام المحاكم المختصة عن الأضرار المادية التي لحقت بالنادى الأهلي واستثماراته وحقوقه التجارية نتيجة التعدي على لقبه وشعاره والذى يعد أحد مكونات وعناصر استثماراته.