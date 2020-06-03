شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغلق ملف رحيل أجاى.. واللاعب: تلقيت عروضا من روسيا والبرتغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق النادى الأهلى ملف عروض الاحتراف لجميع لاعبى الفريق، خاصة نجوم الصف الأول الذى تمسك الجهاز الفنى للفريق بقيادة السويسرى رينيه فايلر ببقائهم لحاجة الفريق لجهودهم، ويُعد النيجيرى جونيور أجاى لاعب الفريق أحد أهم هؤلاء اللاعبين الذين يرفض الجهاز الفنى التفريط فيهم.

فى تصريحات تليفزيونية، أكد جونيور أجاى أنه امتلك عرضين خلال الفترة الماضية أحدهما من روسيا والآخر من البرتغال، بالإضافة إلى بعض العروض الأوروبية أيضًا فى الوقت الجارى، قائلا، "أنا لاعب صغير السن وأمامى مشوار طويل.. بكل تأكيد أحلم بالاحتراف ولكن لن أحترف إلا بموافقة النادى الأهلي، وأركز فقط فى التدريبات والمباريات وأنظر إلى تلك العروض".

وأضاف أجاى، "متأكد أننى سأرحل فى الوقت المناسب ولا أشغل تركيزى فى العروض من أجل تحقيق مزيد من التألق مع الأهلي".

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وأكد أجاي فى التصريحات ذاتها أن رغبته اللعب داخل مصر فى القلعة الحمراء فقط، قائلا، "لن أنتقل إلى صفوف الزمالك نهائيًا إذا فاوضوني، ولن أنتقل إلى الزمالك إلا إذا قام الزمالك بمفاوضة الأهلى ووافق الأهلى على ذلك العرض، ولو خرجت للاحتراف فى أوروبا ورحلت عن الأهلى ودخل الزمالك فى مفاوضات معى فلن أعود للعب فى مصر إلا للنادى الأهلى فقط".

ويرى جناح الأهلى أن السنغالى آليو بادجي، مهاجم الأهلي، لاعب جيد وسيكون إضافة قوية لصفوف الفريق فى الفترة المقبلة، قائلا، "بادجى لاعب جيد، صغير فى السن، ولكنه يحتاج بعض الوقت للتأقلم مع الأوضاع والنجاح مع الفريق، ليس التأقلم فقط فى الملعب مع اللاعبين ولكن التأقلم على المعيشة فى مصر".

وأضاف، "منذ انضمام بادجى للأهلى وهو يلعب بشكل جيد، واتذكر مستواه فى لقاء صن داونز لعب مباراة جيدة، رغم إضاعة فرصة سهلة ولكن هذه هى كرة القدم، الجميع يضيع".

وتابع: "متأكد أن بادجى سيكون واحد من أفضل المهاجمين فى الدورى المصرى ولكن مع مرور الوقت، وأتمنى أن تدعمه الجماهير فى الآونة الأخيرة ليستطيع تحقيق نجاحات فى صفوف الفريق الأحمر، وفى النهاية أؤكد على أنه سينجح وسيقنع الجميع بقدراته".