شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الواحد السيد "وحش الزمالك" يحتفل بعيد ميلاده الـ"43" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل عبد الواحد السيد، حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر السابق، اليوم الأربعاء، بعيد ميلاده الـ "43" فهو من مواليد الثالث من يونيو لعام 1977 بمدينة تلا بمحافظة المنوفية، ولكنه نشأ وترعرع بمحافظة جنوب سيناء، حصل علي بكالوريوس تجارة، ونشأ "عبد الواحد" في أسرة رياضية وكان والده حارسا لمرمى فريق طنطا الذى حصل معه على لقب أفضل حارس مرمى بمصر، ما جعله شديد التعلق بكرة القدم منذ طفولته.

بدأ عبدالواحد السيد مسيرته مع كرة القدم في نادي الزمالك حيث انضم لفريق الناشئين بالنادي، حتى ظهر مع الفريق الأول في أواخر عام 1997م كحارس احتياطي لنادر السيد، إلا أن بقاءه على دكه الاحتياطي لم يستمر طويلا إذ أصبح الحارس الأول والأساسي للفريق في الدوري المصري موسم 1998/1999م أمام نادى القناة في 14 أغسطس سنة 1998 في اللقاء الذي انتهى بفوز الأبيض وقدم عبدالواحد السيد مستوى مميزا وحافظ بعدها على مكانه في التشكيل الأساسي للأبيض.

في موسم 2014-2015 رحل عبدالواحد السيد من الزمالك بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والأرقام القياسية وانضم لفريق مصر المقاصة لمدة 3 مواسم، لكنه خاض موسما واحدا قبل أن يعلن اعتزاله كرة القدم.

انضم عبدالواحد السيد لمنتخب مصر في أكثر من مرة وخاض مع الفراعنة أربع دورات من كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، أعوام 2002 و 2004 و 2006 و 2010 حصد منهم لقبين وخسر اثنين.

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حصد عبد الواحد السيد مع الزمالك 4 ألقاب للدوري وفاز بكأس مصر 5 مرات و حقق 2 كأس سوبر مصري وحصد لقب دوري أبطال إفريقيا مرة واحدة

كما توج بلقب السوبر الإفريقي مرة واحدة و فاز ببطولة الأندية الإفريقية أبطال الكؤوس مرة واحدة و نال لقب الكأس الأفرو- آسيوية مرة واحدة و حقق لقب البطولة العربية مرة واحدة كما فاز بكأس السوبر المصري السعودي مرة واحدة

أعلن عبدالواحد السيد اعتزاله في عام 2015 بعدما قضى آخر مواسمه مع فريق مصر المقاصة ليضع حدا لمسيرته المهنية الحافلة بالإنجازات وتحطيم الأرقام القياسية.