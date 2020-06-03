شكرا لقرائتكم خبر عن سيد معوض وعلى جبر يدعمان أحمد فتحي بعد إصابة أسرته بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انهالت حملات الدعم والمساندة من جانب نجوم الكرة على أحمد فتحي ظهير أيمن النادي الأهلي ومنتخب مصر، بعدما أعلنت زوجة الجوكر إصابتها وبناتها بفيروس كورونا المستجد، حيث حرص سيد معوض نجم الأهلي السابق، وعلي جبر مدافع الزمالك السابق وبيراميدز الحالي على مؤازرة الجوكر فى أزمته ونشرا صوراً عبر حساباتهما الشخصية على موقع إنستجرام جمعت أحمد فتحي ببناته وعلقا عليها بالدعاء بالشفاء العاجل لأسرة الجوكر.

في سياق متصل، أكد الإعلامى أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلى ومنتخب مصر السابق، أن المسحة التى أجراها أحمد فتحى نجم الأهلى ومنتخب مصر جاءت سلبية لتعلن خلو اللاعب من فيروس كوورونا الذى أصيبت به زوجته وبناته، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبوروت، "تأكدت من الطبيب المعالج لأسرة أحمد فتحى أن اللاعب أجرى مسحة كورونا وجاءت نتيجها سلبية، فيما كانت إيجايبة لزوجته وبناته، وبالتالى سوف يخضعون لفترة عزل صحى لمدة 14 يوماً "

وأضاف شوبير، "حالة زوجة أحمد فتحى وبناته مستقرة حتى الآن، وسيتم وضعهم تحت الملاحظة لحين زوال الغمة وتعافيهم بشكل تام".



سيد معوض



علي جبر

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وفى وقت سابق ، أعلنت نورا إسماعيل زوجة أحمد فتحي نجم الأهلى المنتقل فى الموسم الجدلد لنادى بيراميدز، إصابتها هي وعائلتها بفيروس كورونا، حيث كتبت على صفحاتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماع: "أدعولنا أحنا كورونا أنا وبناتي".

من ناحية أخرى، كانت إدارة النادى الأهلى تلقت إفادة من اتحاد الكرة بخصوص موقف أحمد فتحى حال إلغاء الموسم الجاري، فى ظل انتهاء عقده مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري، حيث وقع أحمد فتحى لبيراميدز لمدة 3 سنوات بشكل رسمي.

واستعلمت إدارة الأهلى عن موقف احمد فتحى حال إلغاء الموسم، وهل سيكون من حق النادى الاستفادة من خدماته من عدمه فى الموسم الجديد، إلا أن اتحاد الكرة أكد لإدارة الأهلى بشكل رسمى أن عقد فتحى سينتهى مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري، سواء فى حال إلغاء الموسم أو استمراره، لكون العقود فى مصر مدون فيها أن تاريخ العقد ينتهى بنهاية الموسم، وبالتالى سيكون فتحى خارج النادى الأهلى بغض النظر عن موقف الموسم.