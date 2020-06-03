شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: صالح الوحش برىء من مجاملة الأهلى فى نادى القرن وانتظروا كلمة القضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامى أحمد شوبير، حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، أن الراحل عبده صالح الوحش برىء تماماً من مجاملة القلعة الحمراء فى جائزة التتويج بنادى القرن، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت، "فيلم نادى القرن بقاله عشرين سنة، واللى بيحصل فيلم غريب وعجيب وغير مفهوم خالص، أتفهم أن الزمالك سيلجأ للقضاء وهذا حقه ونستنى بقى كلمة القضاء وسنقول لها سمعاً وطاعة".

وأضاف شوبير، "قناة الزمالك استضافت دكتور فيكن جيزمجيان، مدير العلاقات العامة السابق بالاتحاد الأفريقى والذى رحل عن منصبه من 25 عاماً، وهو للحق من الشخصيات المحترمة ومن حقه أن يفتخر بكونه زملكاوى ".

وتابع حارس الأهلى السابق، "لكن أؤكد عبده صالح الوحش طوال حياته لم يكن يهاب الأسماء ولا يعرف إلا الحياد ولا يعرف طريق المجاملات مع الأهلى أو غيره فلقد كان مديراً فنياً لمنتخب مصر فى وقت كان باب الفراعنة مفتوح لكل لاعبى الأندية وأضعف تمثيل كان من الأهلى ثم الزمالك بشهادة الجميع كان يمنح كل المتألقين فى الأندية مكانهم الطبيعى بعيداً عن أى مجاملات".

وأضاف شوبير، "ياريت نقفل القصة ونستنى الكلمة الأخيرة من القضاء فهى القول الفصل فى كل نزاع".

وفى وقت سابق، أكد دكتور فيكن جيزمجيان، مدير العلاقات العامة السابق بالاتحاد الأفريقى، أنه لم يشارك فى وضع معايير اختيار نادى القرن فى أفريقيا، مشيراً إلى أن مصطفى مراد فهمى سكرتير الاتحاد السابق هو من حدد المعايير وقام بوضع النظام الخاص بالنقاط للأندية فى أفريقيا بعد استشارة عبده صالح الوحش المدير الفنى السابق للاتحاد الافريقى لكرة القدم، مشدداً على أنه لا يمكن أن يقوم مصطفى مراد فهمى بأى شيء بدون موافقة عيسى حياتو رئيس الكاف أو الإدارة التنفيذية للكاف وقتها

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وقال دكتور فيكن جيزمجيان فى تصريحات على قناة الزمالك، "دورى كان تنظيمى إعلامى فقط ولم أتدخل فى مسألة النقاط أو غيره"، مشيراً إلى أنه لم يتم اخطار الأندية بتصنيف الاتحاد الافريقى لاختيار نادى القرن، وأضاف مدير العلاقات العامة السابق بالاتحاد الإفريقى لكرة القدم أن الزمالك معذور فى عدم الاعتراض على النظام الذى وضعه الاتحاد الافريقى لكرة القدم فيما يتعلق بلقب نادى القرن الافريقى لانه لم يتم إخطاره من الأساس بالنظام.

وأوضح فيكن، ثلاث جهات فقط هى من قامت اختيار لقب القرن وهم الاتحاد الدولى للتاريخ والاحصاء والفيفا و الكاف، مؤكداً أن الاتحاد الأوربى رفض اختيار نادى القرن .

وتابع "الفيفا عندما قرر اختيار نادى القرن فى العالم عن طريق اللجوء إلى التصويت بعد مناقشات طويلة بسبب الاختلافات فى الآراء حول النظام"، مضيفاً "الاتحاد الدولى للتأريخ والإحصاء اختار الزمالك نادى القرن وبعدها بشهر وضعوا نظام جديد واختاروا فريق كوتوكو الغاني".