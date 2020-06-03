شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُحدد 2 مليون دولار كحد أقصى لشراء الصفقة الأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 2 مليون دولار حددها مسئولو النادي الأهلي كحد أقصى لشراء اللاعب الأجنبي الجديد، الذي من المنتظر أن يتم التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك في ضوء الاجتماع الذي عقده محمود الخطيب رئيس النادي والمكلف من قبل المجلس بإدارة ملف الكرة مع خالد الدرندلي أمين صندوق النادي، لبحث قدرات القدرات المادية خلال الفترة المقبلة، في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وطلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي إدارة ناديه بالتعاقد مع لاعب أجنبي جديد في مركز الجناح لتعويض الرحيل المنتظر لرمضان صبحي نجم هجوم الفريق، والذي تنتهي اعارته ويعود لناديه الأصلي هيدرسيفيلد الإنجليزي بنهاية الموسم الجاري، في الوقت الذي يحاول الأهلي انهاء صفقة رمضان صبحي أيضاً بخلاف صفقة المهاجم الجديد.

ويضع الأهلي العديد من البدائل الهجومية لتدعيم صفوفه بعدما تم العرض الأمر على فايلر ،والذي منح إدارة النادي الضوء الأخضر بخصوص التعاقد مع أكثر من لاعب للتعاقد مع أحدهم ومنهم جاكسون موليكا مهاجم مازيمبي الكونغولي وسيرينو جناح صن داونز الجنوب افريقي.