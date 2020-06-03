شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدرس توفير خدمة دفع الأعضاء اشتراكات النادى إلكترونياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس مجلس الزمالك برئاسة مرتضى منصور، خلال الوقت الحالى، توفير خدمة مستقبلاً ليتمكن الأعضاء من دفع الاشتراكات إلكترونياً، لتسهيل الأمور بصورة أكبر أمام أعضاء النادى فى تلك المسألة، بعدما قرر مجلس إدارة نادى الزمالك، الاثنين الماضى، فتح باب الاشتراكات الخاصة بتجديد عضويات النادى بداية من يوم الاثنين الماضى وحتى 30 من شهر يونيو الجارى، على أن تكون مواعيد استقبال الأعضاء من الساعة الثامنة صباحًا وحتى السادسة مساءً، وتقرر أن يكون دخول الأعضاء من بوابة شارع جامعة الدول فقط.

وحدد مجلس إدارة نادى الزمالك غرامة مالية بقيمة 1000 جنيه فى حال تخطى الموعد الذى تم الإعلان عنه حتى نهاية شهر يونيو، كما حرص مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، على متابعة كل الإجراءات الاحترازية اللازمة بسبب فيروس كورونا قبل إنشاء خيمة للأعضاء لفتح باب الاشتراك حتى يتوفر التباعد الاجتماعى إلى جانب تعقيم النادى بأكمله واتخاذ كافة كل الإجراءات الوقائية للأعضاء وموظفى النادى بارتداء الكمامة وتوفير المسافات اللازمة بين كل عضو والآخر.

كما قرر مجلس إدارة نادى الزمالك، خلال الفترة الأخيرة، فتح مكتب الشهر العقارى داخل النادى من أجل تخفيف الزحام على مكاتب الشهر العقاري، وجاء قرار المجلس للمساهمة فى رفع الضغط على مكاتب الشهر العقارى كنوع من الدور الوطنى فى ظل أزمة مستجدات فيروس كورونا وتشهد الفترة الحالية فى نادى الزمالك مواصلة مجلس النادى متابعة تطهير وتعقيم مقر النادى بصورة مستمرة لتجنب ذلك الفيروس.

وأوضح مرتضى منصور فى هذا الشأن أنه سعيد بحرص أعضاء نادى الزمالك على التوافد خلال الأيام الأولى لتسديد اشتراكات النادى فى إطار الالتزام بالمواعيد، مشدداً على أنه يفتقد تواجد الأعضاء وأطفالهم داخل مقر قلعة ميت عقبة الذى تم إغلاقه منذ شهر مارس الماضى ضمن الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.