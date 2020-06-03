شكرا لقرائتكم خبر عن مخطط أحمال منتخب التايكوندو يجرى مسحة كورونا اليوم بعد إصابة والدته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع عمرو سعد، مخطط أحمال منتخب التايكوندو، لإجراء تحليل مسحة كورونا، بعد إعلانه إصابة والدته بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية، وظهور الأعراض عليها، وطلب الاتحاد من المدرب الخضوع للمسحة للاطمئنان على صحته وسلامته من الفيروس، واتخاذ الإجراءات اللازمة، واطمأن مسئولو اتحاد التايكوندو على والدة مخطط الأحمال، وكذلك على صحته، ليقوم بعمل المسحة اليوم .

وأعلن اتحاد التايكوندو برئاسة عمرو سليم شروط التقدم لاختبارات الأحزمة، والمقرر إقامتها أون لاين، بأن يقوم كل لاعب برفع الفيديوهات الخاصة به على الموقع المخصص لذلك، وكذلك الأوراق المطلوبة للتقدم للاختبارات .

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ومن الشروط التى أعلنها اتحاد التايكوندو كشفا من النادى بطلب اختبار حزام مرفق به الأسماء موجه للمدير التنفيذى للاتحاد، على أن يكون جميع اللاعبين مسجلين ومجددين العضوية الاتحاد موسم 2020 وأن يكون جميع اللاعبين مسجلين ومجددين على GMS موسوم 2020 حتى الحزام الأبيض

وتلقى اتحاد التايكوندو، برئاسة عمرو سليم، مخاطبات من الاتحاد الدولى للعبة بالإرشادات و التعليمات الطبية المقرر اتباعها حال عودة النشاط الرياضى واستئناف ممارسة اللعبة، والتى تتضمن إجراءات احترازية يجب اتباعها لضمان حماية وسلامة اللاعبين فى ظل تفشى فيروس كورونا المستجد .

أكد عمرو سليم رئيس الاتحاد ان الارشادات التى تلقاها الاتحاد من نظيره الدولى لا تختلف كثيرا عن تلك التى اعلنها مسئولى الصحة من تعقيم الملاعب وصالات المنافسة وكذلك الأدوات التى يستخدمها اللاعبون .، مشيرا الى ان المنتخب انهى البطولات المؤهلة لطوكيو وحسم مقاعده فى الاولمبياد، وبالتالى فمازال هناك وقت للتمهل وعدم البدء فى التدريبات فىالوقت الحالى الا بعد اعلان وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية.