شكرا لقرائتكم خبر عن أمح الدولى يدعم أحمد فتحى بعد إصابة زوجته وبناته بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص المشجع "أمح الدولى" على دعم اللاعب أحمد فتحى نجم الأهلى المنتقل فى الموسم الجديد لنادى بيراميدز، بعد إعلان زوجته إصابتها وبناتها بفيروس كورونا، حيث كتب عبر حسابه بموقع "إنستجرام" "ألف سلامة على المدام وبناتك إن شاء الله ربنا هيشفيهم".



امح

وفىوقت سابق أعلن مؤمن زكريا صانع ألعاب الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى دعم صديقه أحمد فتحى بعد إعلان إصابة زوجته وبناتها بفيروس كورونا، حيث نشر مؤمن صورة لأحمد فتحى مع بناته عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، معلقا عليها قائلا "ألف سلامة يا فتحى على المدام والبنات إن شاء لله خير بإذن الله".

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مؤمن زكريا

وكانت اللجنة الخماسية عرضت على أشرف صبحى بعض الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين، تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا.، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات. ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.

وكانت إدارة النادى الأهلى تلقت إفادة من اتحاد الكرة بخصوص موقف أحمد فتحى حال إلغاء الموسم الجارى، فى ظل انتهاء عقده مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري، حيث وقع أحمد فتحى لبيراميدز لمدة 3 سنوات بشكل رسمى.

واستعلمت إدارة الأهلي عن موقف أحمد فتحى حال إلغاء الموسم، وهل سيكون من حق النادي الاستفادة من خدماته من عدمه في الموسم الجديد، إلا أن اتحاد الكرة أكد لإدارة الأهلي بشكل رسمي أن عقد فتحى سينتهى مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري، سواء حال إلغاء الموسم أو استمراره، لكون العقود في مصر مدون فيها أن تاريخ العقد ينتهي بنهاية الموسم، وبالتالى سيكون فتحى خارج النادى الأهلى بغض النظر عن موقف الموسم.