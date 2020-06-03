شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رسالة سعد الصغير لـ أحمد فتحى بعد محنة إصابة أسرته بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان سعد الصغير على دعم أحمد فتحى، نجم الأهلى ومنتخب مصر، بعد إصابته زوجته وبناته بكورونا، وكتب سعد الصغير عبر إنستجرام، "إصابة زوجة أحمد فتحى وبناته بفيروس كورونا.. دعواتكم بالشفاء العاجل ربنا يشفيهم ويعافيهم يارب ويبعد عننا كل أذى وشر يارب العالمين".

وفى وقت سابق، أكد الإعلامى أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلى ومنتخب مصر السابق، أن المسحة التى أجراها أحمد فتحى نجم الأهلى ومنتخب مصر جاءت سلبية لتعلن خلو اللاعب من فيروس كوورونا الذى أصيبت به زوجته وبناته، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبوروت، "تأكدت من الطبيب المعالج لأسرة أحمد فتحى أن اللاعب أجرى مسحة كورونا وجاءت نتيجها سلبية، فيما كانت إيجايبة لزوجته وبناته، وبالتالى سوف يخضعون لفترة عزل صحى لمدة 14 يوماً "

وأضاف شوبير، "حالة زوجة أحمد فتحى وبناته مستقرة حتى الآن، وسيتم وضعهم تحت الملاحظة لحين زوال الغمة وتعافيهم بشكل تام".

وفى وقت سابق، أعلنت نورا إسماعيل، زوجة أحمد فتحى نجم الأهلى المنتقل فى الموسم الجديد لنادى بيراميدز، إصابتها هى وعائلتها بفيروس كورونا، وكتبت على صفحاتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماع، "ادعولنا إحنا كورونا أنا وبناتي".

Advertisements

من ناحية أخرى، كانت إدارة النادى الأهلى تلقت إفادة من اتحاد الكرة بخصوص موقف أحمد فتحى حال إلغاء الموسم الجاري، فى ظل انتهاء عقده مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري، حيث وقع أحمد فتحى لبيراميدز لمدة 3 سنوات بشكل رسمي.

واستعلمت إدارة الأهلى عن موقف احمد فتحى حال إلغاء الموسم، وهل سيكون من حق النادى الاستفادة من خدماته من عدمه فى الموسم الجديد، إلا أن اتحاد الكرة أكد لإدارة الأهلى بشكل رسمى أن عقد فتحى سينتهى مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري، سواء فى حال إلغاء الموسم أو استمراره، لكون العقود فى مصر مدون فيها أن تاريخ العقد ينتهى بنهاية الموسم، وبالتالى سيكون فتحى خارج النادى الأهلى بغض النظر عن موقف الموسم.