شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يدعم أسرة فتحى فى محنة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمود عبد المنعم " كهربا"، لاعب النادى الأهلى، على دعم أسرة زميله أحمد فتحى بعد تأكد إصابة زوجته وبناته بفيروس كورونا المستجد، ونشر كهربا صورة لفتحى وأسرته وعلق قائلا، "ربنا يشفيكم يا حبيبى" .





كهربا

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أكد الإعلامى أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلى ومنتخب مصر السابق، أن المسحة التى أجراها أحمد فتحى نجم الأهلى ومنتخب مصر جاءت سلبية لتعلن خلو اللاعب من فيروس كوورونا الذى أصيبت به زوجته وبناته، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبوروت، "تأكدت من الطبيب المعالج لأسرة أحمد فتحى أن اللاعب أجرى مسحة كورونا وجاءت نتيجها سلبية، فيما كانت إيجايبة لزوجته وبناته، وبالتالى سوف يخضعون لفترة عزل صحى لمدة 14 يوماً "

وأضاف شوبير، "حالة زوجة أحمد فتحى وبناته مستقرة حتى الآن، وسيتم وضعهم تحت الملاحظة لحين زوال الغمة وتعافيهم بشكل تام".

كما طمأن الإعلامي أحمد شوبير متابعيه على حالة نجم فريق النادي الأهلي أحمد فتحي عبر حسابه علي موقع إنستجرام، وكتب شوبير تعليقا على عدة صور نشرها لفتحي مع عائلته، "ألف سلامة على زوجة الكابتن أحمد فتحي وبناته ربنا يشفيهم على خير باْذن الله، الحمد الله الكابتن أحمد فتحي سليم تماماً"