شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا يؤازر أحمد فتحي بعد إصابة زوجته وبناته بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص مؤمن زكريا، صانع ألعاب النادي الأهلي، على مؤازرة أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق الأحمر في أزمته الأخيرة بعد تأكد إصابة زوجته وبناته بفيروس كورونا المستجد، ونشر مؤمن زكريا صورة للجوكر مع بناته عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر وعلق قائلا، "ألف سلامة على المدام والبنات إن شاء لله خير بإذن الله".

في سياق متصل، أكد الإعلامى أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلى ومنتخب مصر السابق، أن المسحة التى أجراها أحمد فتحى نجم الأهلى ومنتخب مصر جاءت سلبية لتعلن خلو اللاعب من فيروس كوورونا الذى أصيبت به زوجته وبناته، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبوروت، "تأكدت من الطبيب المعالج لأسرة أحمد فتحى أن اللاعب أجرى مسحة كورونا وجاءت نتيجها سلبية، فيما كانت إيجايبة لزوجته وبناته، وبالتالى سوف يخضعون لفترة عزل صحى لمدة 14 يوماً "

وأضاف شوبير، "حالة زوجة أحمد فتحى وبناته مستقرة حتى الآن، وسيتم وضعهم تحت الملاحظة لحين زوال الغمة وتعافيهم بشكل تام".



مؤمن زكريا

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وفى وقت سابق، أعلنت نورا إسماعيل، زوجة أحمد فتحى نجم الأهلى المنتقل فى الموسم الجديد لنادى بيراميدز، إصابتها هى وعائلتها بفيروس كورونا، وكتبت على صفحاتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماع، "ادعولنا إحنا كورونا أنا وبناتي". من ناحية أخرى، كانت إدارة النادى الأهلى تلقت إفادة من اتحاد الكرة بخصوص موقف أحمد فتحى حال إلغاء الموسم الجاري، فى ظل انتهاء عقده مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري، حيث وقع أحمد فتحى لبيراميدز لمدة 3 سنوات بشكل رسمي.