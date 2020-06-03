شكرا لقرائتكم خبر عن الحضرى يدعم أحمد فتحى بعد إصابة زوجته وبناته بكورونا: ربنا يحفظ الجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر عصام الحضرى، حارس مرمى الأهلى والزمالك السابق ومنتخب مصر، عن دعمه للنجم أحمد فتحى لاعب الأهلى المنتقل فى الموسم الجديد لنادى بيراميدز، بعد تأكد إصابة زوجته وبناته بفيروس كورونا المستجد، وشارك صورة لأحمد فتحى مع بناته على حسابه بموقع "تويتر"، وتمنى لهم الشفاء قائلا: "اسأل الله العظيم أن يمن بالشفاء على زوجة الكابتن أحمد فتحى وبناته بعد تأكد إصابتهم بكورونا وربنا يحفظ الجميع، أسألكم الدعاء".

وكانت قد أعلنت نورا إسماعيل زوجة أحمد فتحى إصابتها هى وعائلتها بفيروس كورونا، حيث كتبت على صفحاتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماع: "أدعولنا إحنا كورونا أنا وبناتى".

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وعلى جانب آخر، عرضت اللجنة الخماسية على أشرف صبحى بعض الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات.

وأيضا تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين، تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا.، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات. ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.

وكانت إدارة النادي الأهلي تلقت إفادة من اتحاد الكرة بخصوص موقف أحمد فتحى حال إلغاء الموسم الجارى، فى ظل انتهاء عقده مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجارى، حيث وقع أحمد فتحى لبيراميدز لمدة 3 سنوات بشكل رسمى.