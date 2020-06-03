شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. كارتيرون "برنس" البيت الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من السعادة و الطمأنينة تسيطر على جمهور نادى الزمالك فى ظل استقرار الإدارة واتفاقها مع المدير الفنى الفرنسي باتريس كارتيرون على تجديد تعاقده فى ظل الكيمياء التى يتمتع بها المدرب مع اللاعبين خاصة فى ظل البطولات الهامة التى حققها مع الفريق وعلى رأسها السوبر الأفريقى وكذلك المصري بالفوز على الأهلى خارج الديار .

انتهت إدارة الكرة بنادى الزمالك من تجهيز العقد الجديد للفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، حيث أخطر أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة، المدرب الفرنسي بأن العقد أصبح جاهزاً وفقًا للاتفاق الذى تم معه على أن يتم توقيعه فور تحديد مصير النشاط الكروى فى الموسم الحالى، ويرتبط المدرب الفرنسى بعقد ممتد مع الفريق حتى نهاية الموسم وحال إلغائه سيتم توقيع العقد الجديد على الفور بعد الاتفاق مع المدرب الفرنسى حول كافة البنود الخاصة بتجديد تعاقده، ومنها الزيادة المالية بنسبة 20% فى العقد الجديد، لذا تنتظر إدارة الكرة بقلعة ميت عقبة تحديد مصير النشاط الكروى من أجل توقيع العقود مع المدرب الفرنسى بصورة رسمية.

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أهم مكاسب الزمالك من تجديد تعاقد كارتيرون هو الاستقرار الفني حيث اعتاد اللاعبون علي فكر المدير الفني بالإضافة إلي معرفة المدير الفني كل لاعبي الفريق وامكانياتهم وتعايش معهم لشهور عديدة جعلت علاقة صداقة قوية بينه وبين اللاعبين.

ويرصد الخليج 365 لقطات لكارتيرون فى الصور التالية :