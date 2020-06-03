شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: إكرامى زعلان من "كروتة" بيراميدز وكورونا سبب فشل انتقاله لدورى عربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الاعلامى أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلى ومنتخب مصر السابق، أن شريف إكرامى حارس مرمى المارد الأحمر يشعر بالاستياء من طريقة إعلان بيراميدز التعاقد معه، واصفاً إياها بـ"الكروتة"، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت، "شريف إكرامى حاسس إنه "اتكروت"، وعايز حقه فى قصة إعلان انتقاله لبيراميدز بشكل يليق بتاريخه واسمه وبطولاته فى الكرة المصرية، لاسيما أن النادى السماوى تعامل بطريقة أفضل مع زملائه السابقين بالقلعة الحمراء أحمد فتحى وعبد الله السعيد "

وأضاف شوبير، "إكرامى كان ينتظر إعلان انتقاله لبيراميدز بشكل يستحقه، كأن مثلا يتم عقد مؤتمر صحفى أو تقديم الصفقة بشكل يعبر عن انضمام نجم كبير للنادى استطاع بحكنة وذكاء وحكمة أن يخرج من الأهلى ناديه ومقر إنجازاته وبطولاته دون أن يشعر مشجع أهلاوى واحد بالغضب منه لتمتعه بثقافة عالية للغاية وهى الفارق بينه وبين كل اللاعبين"

وتابع حارس مرمى الأهلى السابق، "أؤكد شريف اكرامى سيلعب فى بيراميدز الموسم المقبل بشكل نهائى ولن يتغير شىء فى الصفقة لاسيما أنه تلقى عرضا عربيا ولكن جاءت جائحة كورونا لتفشل الصفقة، لذا فإن شريف سيلعب فى بيراميدز ولكنه يشعر فقط ببعض الغضب وطلب من المسئولين التراجع عن التصريحات التى صدرت منهم لحين الوصول لصيغة مثلى للإعلان عن صفقة انتقاله للفريق".

وعلق شريف إكرامى حارس مرمى النادى الأهلى، على التصريحات التى أدلى بها هانى سعيد المدير الرياضى لنادى بيراميدز ونفى خلالها تصريحات عبد العزيز عبد الشافى المستشار الفنى للفريق، والذى أكد أن بيراميدز نجح فى إتمام التعاقد مع "إكرامى" والحارس سيكون لاعبًا فى الفريق بداية من الموسم المقبل.

Advertisements

وقال إكرامى فى تغريدة عبر صفحته الرسمية على تويتر، "تشرفت بتصريحات المدير الرياضى لنادى بيراميدز عن إمكانية انتقالى لصفوفهم الموسم المقبل وأؤكد على ما أشرت إليه فى فبراير الماضى أننى سأكون أول من يعلن عن وجهتى المقبلة وفى التوقيت المناسب، شكر مستحق لإدارة ومسئولى نادى بيراميدز على الاحترافية والتوضيح".

هانى سعيد تعمد نفى المستشار الفنى للفريق، حيث قال زيزو فى تصريحاته لقناة "أون تايم سبورت": "شريف إكرامى وقع عقود انتقاله إلى بيراميدز بداية من الموسم المقبل"، موضحا أن انتقال لاعب من الأهلى إلى بيراميدز كان يمثل أزمة فى السابق مثلما حدث مع عبد الله السعيد ولكن فى الموسم الحالى كل شىء أصبح جيدًا، وهناك حرية فى الانتقالات بين الناديين وخلال موسمين قادمين لو استمر بيراميدز على نفس المنوال سيكون مكانه على منصات التتويج.

بعدها قال هانى فى تصريحات تليفزيونية، إن النادى لم يتعاقد مع شريف إكرامى بشكل رسمي، وحتى الآن لا يوجد أى تعاقد رسمى تم بين بيراميدز وشريف إكرامي، موضحًا أن تصريح عبد العزيز عبد الشافى فهم بشكل خاطئ ولم يكن القصد توقيع الحارس، ومشددا على أن النادى لا يجد أزمة فى إعلان تعاقده مع أى لاعب حصل بالفعل على توقيعه مثلما حدث مع أحمد فتحى الذى تعاقد معه بيراميدز وأعلن ذلك عبر قنواته الرسمية.

عاد سعيد ليؤكد على أن إكرامى حارس رائع وإضافة هائلة لأى فريق ولكن ليست هناك أى خطوة للتوقيع معه ليتم الإعلان عن ذلك بشكل رسمى رغم أنه أصبح لاعبًا حرًا بإعلانه الرحيل النهائى والنادى حال تعاقد مع لاعب سيعلن عنه بشكل رسمى عبر القنوات الرسمية.