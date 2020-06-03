محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
أعلن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك ألميريا الإسباني، عن رسالة جديدة وصفها بـ"الأخيرة".
وكان النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب أعلن أمس الثلاثاء، عن رفع اسم تركي آل الشيخ من القائمة الفخرية لرؤساء النادي على خلفية أزمته مع محمد سراج عضو مجلس إدارة النادي الأهلي بجانب هجومه على الإدارة الحمراء.
وكتب آل الشيخ عبر صفحته الرسمية "فيسبوك"، صباح الأربعاء :"البوست الاخير في هذا الموضوع، محبتي وأي عربي لا حدود لها لمصر، مصر بلدي الثاني التي لها ولقائدها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي معزه خاصة في قلبي".
وتابع :"كنت أتمنى أن أساهم في بناء مشروع مدينة رياضية، وتفتتح في عهد هذا القائد الكبير، الذي وقف في وجه المخططات الشريرة على بلدنا مصر وعلى أمته بشجاعه وقوة ونظافة قلب وأيد".
وأكمل :"لكن حدث الذي حدث، ومن هذا المنطلق قررت بعد حصر الأموال والهدايا العينيه المقدمه واسترجاعها بالكامل أن أساهم بكامل المبلغ أن سمح لي من قبل الجهات ذات العلاقة في مصر الحبيبه في صندوق تحيا مصر لما لمصر ولقائدها الكبير من معزه وحب وتقدير".
وأنهى :"عاشت المملكة ومولاي الملك وسيدي ولي العهد وعاشت مصر وقائدها الرئيس عبدالفتاح السيسي وكلنا أيد وحده في المره قبل الحلوه".
كانت هذه تفاصيل خبر الرسالة الأخيرة.. آل الشيخ يكشف أمنية "لم تتحقق" وتحويل "تبرعات الأهلي" لصندوق تحيا مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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