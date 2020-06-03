الكرتي يؤكد: تلقيت عروضًا من أندية مصرية.. لكن رغبتي هي الاحتراف الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد وليد الكرتي، لاعب الوداد الرياضي المغربي، أنه أغلق بشكل نهائي ملف احترافه بأحد الأندية العربية، لافتًا إلى أنه لا يفكر في الانضمامغلى أي نادي عربي أو أفريقي مهما كانت الإغراءات.

ويعد الكرتي هدفًا لأكثر من نادي عربي على رأسهم الزمالك ومدربه الفرنسي باتريس كارتيرون الذي يرغب في ضم البالغ من العمر 25 عاما خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وخلال تصريحات نقلتها صحيفة "le 360" سبورت المغربية، قال الكرتي إنه يطمح في الاحتراف بأوروبا، مشيرًا إلى أنه تلقى بعض العروض من الخليج العربي ومصر خلال الآونة الأخيرة إلا أنه رفضها جميعا لرغبته في الاحتراف الأوروبي.

وأثنى الكرتي، على سعيد الناصيري، رئيس الوداد الرياضي، ومدربه السابق الحسين عموتة، مؤكدا أنهما ساعداه كثيرا على استعادة مستواه بعدما كان فقد مكانه بالتشكيل الأساسية للفريق الأحمر.

وانضم الكرتي إلى صفوف الوداد مطلع موسم 2013/2014 قادما من أولمبيك خربيكة، وساهم صاحب الـ25 عامًا في تتويج فريقه بثلاثة ألقاب دوري محلي، لقب دوري أبطال أفريقيا وسوبر أفريقي.