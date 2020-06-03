شوبير يرد.. هل أصيب أحمد فتحي بكورونا بعد مرض زوجته وبناته؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة إصابة لاعب الأهلي الحالي أحمد فتحي بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

البداية كانت بإعلان زوجة لاعب الأهلي في الساعات الأولى من صباح الأربعاء بإصابتها بجانب بناتها بالفيروس (طالع التفاصيل).

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شوبير قال في تصريحات عبر إذاعة "أون سبورت" صباح الأربعاء :"أحمد فتحي لا يعاني من أي شيء، هذا الكلام من الطبيب الذي كشف عليه".

وكان أحمد فتحي أعلن في وقت سابق عن انتقاله إلى صفوف بيراميدز بعدما وقع على عقد لمدة ثلاث سنوات في ظل انتهاء عقده مع الأهلي بنهاية الموسم الحالي.

جدير بالذكر أن مسابقة الدوري متوقفة منذ مارس الماضي على خلفية انتشار وباء فيروس كورونا المستجد والذي اجتاح العالم بأكمله.