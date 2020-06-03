بسبب أحداد.. الدفاع الجديدي يصعد أزمته ضد الزمالك رسميًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت تقارير صحفية مغربية، أن نادي الدفاع الحسني الجديدي المغربي، قدّم رسميًا شكوى ضد نادي الزمالك للاتحادين الأفريقي "كاف" والدولي "فيفا" بسبب عدم حصولهم على نسبتهم في صفقة إعارة اللاعب حميد أحداد للرجاء.

وكان أحداد انتقل إلى صفوف الرجاء البيضاوي المغربي مطلع الموسم الحالي على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء قادمًا من جانب فريق الزمالك.

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وبحسب صحيفة "المنتخب" المغربية، فإن مصدر مسؤول من نادي الدفاع الحسني الجديدي أكد أن ناديه قدّم رسميًا شكوى ضد الزمالك لتسوية خلافه مع الإدارة البيضاء.

وينص البند الخامس في العقد الاحترافي المبرم بين إدارتي الزمالك والدفاع الجديدي على حصول النادي المغربي على نسبة 20% من قيمة بيع أو إعارة أحداد لأي نادٍ.

وكان نادي الدفاع الحسني الجديدي أعلن في وقت سابق حصوله على نسبة من قيمة إعارة مهاجم الأسبق وليد أزارو لاعب الأهلي بعد انتقاله لصفوف الاتفاق السعودي على سبيل الإعارة في يناير الماضي.