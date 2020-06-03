ميدو: عاشور أفضل بديل لطارق حامد في الزمالك.. وآل الشيخ يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

حث أحمد حسام "ميدو" المدير الفني السابق للزمالك، حسام عاشور قائد الأهلي مواصلة اللعب وعدم الاعتزال والانضمام إلى صفوف الزمالك.

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي، توجيه الشكر لعاشور على الفترة التي قضاها داخل صفوف الفريق الأحمر، إلى جانب التراجع عن العرض الاستثنائي الذي سبق وقدمته إليه إدارة النادي.

وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال ميدو: "أكتر واحد خسران في القصة دي حسام عاشور لا كمل لعب ولا كسب الأهلي ولا اتعمل ماتش اعتزال!!".

وأضاف: "أنا لو مكان حسام عاشور وقادر ألعب، أكمل لعب سنة كمان وفي الزمالك.. طارق حامد بيتوقف كل كام ماتش احسن بديل له هو حسام عاشور".

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من جانبه رد المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، على تغريدة ميدو وقال: "حسام ماتقلقش عليه".

وعاد ميدو ليرد مجددًا على المستشار السعودي: "أنت عمرك ماتخليت عن حد في صفك ودي حقيقة كل من تعامل معك عارفها كويس يا بختك يا عم حسام".

وأتم آل الشيخ: "حبيبي وده الواجب".

وكان عاشور قد أدلى بعدة تصريحات عبر مقطع فيديو نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تحدث خلاله عن أزمة مباراة اعتزاله ودعم المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، ليقرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، توقيع غرامة مالية على قائد الفريق الأحمر لمخالفة لوائح النادي بالظهور في وسائل الاعلام دون الحصول على موافقة.