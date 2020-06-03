تركي آل الشيخ يتبرع بهدايا الأهلي لصندوق تحيا مصر

قرر تركي آل الشيخ رئيس هيئةالترفيه بالمملكة العربية السعودية، والرئيس الشرفي السابق للأهلي، التبرع بقيمة الهدايا الذي قدمها للأهلي بعد حصرها واسترجاعها بالكامل .

وقال تركي آل الشيخ عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي منذ قليل : " البوست الاخير في هذا الموضوع ،محبتي وأي عربي لاحدود لها لمصر ، مصر بلدي الثاني ، التي لها و لقائدها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي معزه خاصة

في قلبي ، وكنت أتمنى أن اساهم في بناء مشروع مدينة رياضية وتفتتح في عهد هذا القائد الكبير ، الذي وقف في وجه المخططات الشريرة على بلدنا مصر وعلى أمته بشجاعه وقوة ونظافة قلب وأيد ،ولكن حدث الذي حدث ، ومن هذا المنطلق قررت أنهو بعد حصر ألاموال والهدايا العينيه المقدمه واسترجاعها بالكامل أن أساهم بكامل المبلغ أن سمح لي من قبل الجهات ذات العلاقة في مصر الحبيبه في صندوق تحيا مصر لما لمصر ولقائدها الكبير من معزه وحب وتقدير ، عاشت المملكة ومولاي الملك وسيدي ولي العهد وعاشت مصر وقائدها الرئيس عبدالفتاح السيسي ، وكلنا أيد وحده في المره قبل الحلوه". وكان قد نشب خلاف بين مجلس إداره الاهلي وتركي ال الشيخ في الايام القليلة الماضية، والذي انتهي بقرار من مجلس إداره القلعة الحمراء بعزل تركب من مصب الرئيس الشرفي للنادي.