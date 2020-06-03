تركي آل الشيخ يتبرع بهدايا الأهلي لصندوق تحيا مصر

قرر تركي آل الشيخ رئيس هيئةالترفيه بالمملكة العربية السعودية، والرئيس الشرفي السابق للأهلي، التبرع بقيمة الهدايا الذي قدمها للأهلي بعد حصرها واسترجاعها بالكامل .
وقال تركي آل الشيخ عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي منذ قليل : " البوست الاخير في هذا الموضوع ،محبتي وأي عربي لاحدود لها لمصر ، مصر بلدي الثاني ، التي لها و لقائدها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي معزه خاصة
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