جمال حمزة يرفض منح الأهلي لقب الدوري في حال إلغائه

قال جمال حمزة نجم الزمالك السابق، إنه يرفض منح النادي الأهلي لقب الدوري الممتاز في حال إلغاء المسابقة بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وتسبب فيروس كورونا في تعليق النشاط الرياضي في مصر منذ منتصف مارس الماضي لأجل غير

مسمى، ما جعل العديد يطالب بإلغاء الموسم الحالي، وسط مطالبات بمنح اللقب للنادي الأهلي بصفته متصدر المسابقة قبل توقفها.

وأضاف حمزة خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم

سبورتس، أن المباريات المتبقية في الدوري هذا الموسم كثيرة، مشيرًا أن فارق النقاط لصالح الأهلي من الممكن تعويضه.

وشدد نجم الزمالك السابق أن الأفضل في حال إلغاء الدوري هو اعتبار الموسم لم يكن.

وكانت الحكومة المصرية أعلنت في وقت سابق استئناف النشاط الرياضي منتصف يونيو المقبل بشكل تدريجي.