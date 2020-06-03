مرتضى منصور : قرارات الأهلي هزلية.. و3 أعضاء بمجلس الإدارة رفضوها

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن قرارات النادي الأهلي التي أصدرها أمس لم تكن بإجماع أعضائه، مشيرًا أن هناك ثلاث أعضاء رفضوا هذه القرارات.

وأوضح رئيس نادي الزمالك خلال تصريحات تليفزيونية، أن

الأعضاء الذين رفضوا قرارات مجلس إدارة الأهلي من بينهم خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، واصفًا القرارات بالهزلية.

كما شن مرتضى منصور هجومًا حادًا على

مجلس إدارة النادي الأهلي، بعد قرار الأخير بمقاضاة الزمالك بسبب لافتة نادي القرن الإفريقي.

وشهدت الفترة الأخيرة جدلًا واسعًا في الوسط الرياضي المصري بسبب نادي القرن الإفريقي، الأمر الذي دعا نادي الزمالك لتعليق لافتة على أسوار النادي تحت اسم " الزمالك نادي القرن الإفريقي الحقيقي".