أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن قرارات النادي الأهلي التي أصدرها أمس لم تكن بإجماع أعضائه، مشيرًا أن هناك ثلاث أعضاء رفضوا هذه القرارات.
وأوضح رئيس نادي الزمالك خلال تصريحات تليفزيونية، أنالأعضاء الذين رفضوا قرارات مجلس إدارة الأهلي من بينهم خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، واصفًا القرارات بالهزلية.
كما شن مرتضى منصور هجومًا حادًا علىمجلس إدارة النادي الأهلي، بعد قرار الأخير بمقاضاة الزمالك بسبب لافتة نادي القرن الإفريقي.
وشهدت الفترة الأخيرة جدلًا واسعًا في الوسط الرياضي المصري بسبب نادي القرن الإفريقي، الأمر الذي دعا نادي الزمالك لتعليق لافتة على أسوار النادي تحت اسم " الزمالك نادي القرن الإفريقي الحقيقي".
كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور : قرارات الأهلي هزلية.. و3 أعضاء بمجلس الإدارة رفضوها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.