رياضة | وليد أزارو يصدم الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 3 يونيو 2020 10:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر وليد أزارو يصدم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية محلية أن المغربي وليد أزارو نجم الأهلي والمعار إلى صفوف الاتفاق السعودي استقر على موقفه من تجديد عقده مع الفريق الأحمر والذي ينتهي في يونيو 2021.

ورفض وليد أزارو جميع محاولات مسئولي الأهلي في الفترة الأخيرة بخصوص إقناعه بتجديد عقده مع المارد الأحمر.

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وترغب إدارة الأهلي في تجديد عقد وليد أزارو من أجل إعارته مرة أخرى في الصيف المقبل وتأجيل بيعه حتى صيف 2021 بسبب تراجع أسعار اللاعبين في الفترة الأخيرة نتيجة تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

ومن المتوقع أن يتراجع وليد أزارو عن رفضه لتجديد عقده مع الأهلي إذا لم يستمر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق في الموسم المقبل.

ونشبت خلافات بين وليد أزارو ورينيه فايلر قبل إعارته إلى صفوف الاتفاق السعودي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية ويرفض المدير الفني السويسري عودته إلى الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لأنه يراه غير مناسب لأسلوب وطريقة لعبه.