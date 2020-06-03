شكرا لقرائتكم زوجة أحمد فتحى تعلن إصابتها وبناتها بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت نورا إسماعيل زوجة أحمد فتحى نجم الأهلى المنتقل لنادى بيراميدز، إصابتها هي وبناتها بفيروس كورونا، حيث كتبت على صفحاتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماع: "أدعولنا إحنا كورونا أنا وبناتى".

وكانت إدارة النادي الأهلي تلقت إفادة من اتحاد الكرة بخصوص موقف أحمد فتحي حال إلغاء الموسم الجاري، في ظل انتهاء عقده مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري، حيث وقع أحمد فتحي لبيراميدز لمدة 3 سنوات بشكل رسمي.

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واستعلمت إدارة الأهلي عن موقف احمد فتحى حال إلغاء الموسم، وهل سيكون من حق النادي الاستفادة من خدماته من عدمه في الموسم الجديد، إلا أن اتحاد الكرة أكد لإدارة الأهلي بشكل رسمي أن عقد فتحى سينتهي مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري، سواء في حال إلغاء الموسم أو استمراره، لكون العقود في مصر مدون فيها أن تاريخ العقد ينتهي بنهاية الموسم، وبالتالي سيكون فتحى خارج النادي الأهلي بغض النظر عن موقف الموسم.