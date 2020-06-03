شكرا لقرائتكم خبر عن معروف يوسف يرحب بالمبادلة ضمن صفقات الزمالك ..بشرط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب النيجيري معروف يوسف لاعب وسط الزمالك والمعار للمقاولون العرب، بدخوله ضمن أي صفقة تبادلية بين ناديه الزمالك والأندية الأخرى ، في حالة رغبة الزمالك في هذا، واشترط معروف يوسف ان يحصل في النادي الجديد علي نفس المقابل المادي الذي يحصل عليه في الزمالك ، وتردد في الفترة الماضية انباء عن رغبة الزمالك في ادخال معروف يوسف ضمن الصفقات التبادلية التي ينوي الزمالك ابرامها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

من جانبه أكد أسامة فرحات وكيل معروف يوسف ، أن هناك 3 أندية تحدثت معه بشكل رسمي للتعاقد مع معروف يوسف في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مؤكدا ان اول الأندية التي طلبت التعاقد مع معروف هو المقاولون العرب الذي أبدى رغبة رسمية لبقاء معروف لموسم جديد، وكذلك الإنتاج الحربي والمصرى، في الوقت الذي ينتظر فيه معروف يوسف تحديد مصيره في الزمالك سواء بالبقاء أو الرحيل حيث يتبقي له موسم واحد في عقده مع الزمالك.

وبالنسبة لموقف المقاولون العرب فيترقب الأخير الموقف النهائي لنادي الزمالك بخصوص معوف يوسف لاعب وسط القلعة البيضاء المعار إلى ذئاب الجبل، بعد وجود رغبة من جانب الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس لبقاء النيجيري مع الفريق في الموسم الجديد، في ظل اعتماد النحاس على معروف يوسف بشكل أساسي في كثير من المباريات، وازادادت طموحات المقاولون في الحصول على خدمات اللاعب في ظل قرار الجبلاية بتقليص عدد اللاعبين الأحاني في قوائم الفرق بالموسم الجديد، حيث أصبح الزمالك مضطراً للتخلي عن بعض لاعبيه.