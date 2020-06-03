رياضة | طلب غريب من رئيس برشلونة للاعبين فى التدريبات

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 3 يونيو 2020 08:22 صباحاً - انت الان تقراء خبر طلب غريب من رئيس برشلونة للاعبين فى التدريبات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمع رئيس نادي برشلونة الاسباني جوزيب ماريا بارتوميو مع لاعبي الفريق عقب مران اليوم وطلب منهم تخفيض رواتبهم مرة أخرى بسبب أزمة كورونا الأخيرة.

وذكرت تقارير صحفية اسبانية اليوم أن بارتوميو طلب من اللاعبين تخفيض آخر للرواتب في اللقاء الأخير مع الفريق الكاتالوني حيث أوضح الرئيس للاعبين أن الوضع الاقتصادي للنادي قد تأثر كثيرا، بسبب ازمة فيروس كورونا، وطلب منهم تعاونا جديدا، بحيث يقبلون تخفيضا جديدا للرواتب.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية أن المدرب الاسباني كيكي سيتين أمامه اسبوعين من التدريب الجماعي من اجل ايصال مفاهيمه للاعبين قبل زيارة مايوركا المقبلة وان فريق البارسا بحاجة للتحسين، فقد صرح معظم اللاعبون انه في البداية كانت هناك صعوبات في تغيير العمل من فالفيردي إلى سيتين رغم ان الفكرة هي نفسها، الاستحواذ والخروج بالكرة.

وتعود بطولة الدوري الاسباني الممتاز في منتصف هذا الشهر بعد أن تلقت رابطة الأندية الاسبانية الضوء الأخضر من الحكومة علي عودة النشاط الكروي الذي توقف منذ شهر مارس بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد.