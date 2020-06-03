رياضة | نجم الأهلي يكشف عن رسالة شيكابالا بعد مباراة السوبر

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 3 يونيو 2020 08:22 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي يكشف عن رسالة شيكابالا بعد مباراة السوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النيجيري جونيور أجايي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه دائمًا ما يتحدث مع أحمد فتحي، الظهير الأيمن للأهلي ومحمود عبدالرازق شيكابالا، قائد نادي الزمالك، دائمًا على إنستجرام".

وأكد أجايي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع عبر قناة "النهار": "عندما أقدم مباريات جيدة، يراسلني شيكابالا برسالة مباركة كما أنا أفعل ذلك أيضًا، وأمتلك علاقات طيبة مع أكثر من لاعب أخر خارج الأهلي".

وتابع: "بعد مباراة السوبر الأخير في الإمارات، أرسل لي شيكابالا رسالة وقال لي حظًا موفقًا، وقمت بالرد على رسالته بالمباركة على الفوز، فهناك علاقة طيبة بيننا، وكرة القدم عبارة عن صداقة وروح رياضية".