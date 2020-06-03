رياضة | نجم مانشستر سيتي يقترب من الرحيل رغم ارتباطه بعقد طويل

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 3 يونيو 2020 08:22 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم مانشستر سيتي يقترب من الرحيل رغم ارتباطه بعقد طويل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية اليوم، عن اقتراب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، من الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت، بأن البريطاني رحيم سترلينج مهاجم الفريق، قد يغادر الفريق، على الرغم من أن عقده ينتهي في صيف 2023.

وأكدت صحيفة " The Independent البريطانية"، أن مانشستر يونايتد حريص جداً على ضخ دماء جديدة لخطف هجوم الفريق.

Advertisements

وأضافت: "مانشستر يونايتد سيتابعون عن كثب مستقبل سترلينج، حيث هناك شكوك حول إستمرار بسبب العقوبة الموقعة على النادي".

وكان الإتحاد الأوروبي لكرة القدم " يويفا " قد أعلن في وقت سابق حرمان مانشستر سيتي من المشاركة الأوروبية لمدة موسمين، بسبب خرقه لقوانين اللعب المالي النظيف.

واختتمت: "مانشستر يونايتد سيحاول بشتى الطريق التوقيع مع، علماً أن ريال مدريد المفضل لضمه".