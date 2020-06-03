زوجة أحمد فتحي الظهير الأيمن للنادي الأهلي وبناته بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات القليلة الماضية.

وأعلنت زوجة فتحي الذي سيرحل إلى بيراميدز في الموسم الجديد أصابتها واصابة بناتها بفيروس كورونا. حسبما نشر كوقع "القاهرة ٢٤".

وكتبت زوجة فتحي عبر حسابها الرسمي: ادعلولنا انا وبناتي ايجابي فيروس كورونا.

وبالأمس أصيب كريم رمزي مذيع قناة أون تايم سبورت بفيروس كورونا، كما تعرض شقيق المعلق الرياضي محمد الكواليني بفيروس كورونا.

وأصيبت نورا إسماعيل زوجة أحمد فتحي الظهير الأيمن للنادي وبنتيه بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الماضية. Advertisements وقالت مصادر لموقع ”القاهرة 24″، إن أحمد فتحي بخير ولم يصاب بالفيروس أو تنقل له العدوي وأنه يتابع حالات زوجته وبناته فقط.

وتابعت المصادر أن فتحي عزل نفسه بمجرد إصابة زوجته وبنتيه بفيروس كورونا حتي لا يصاب بالفيروس، كما قام بعزل زوجته وبنتيه المصابين بالفيروس في المنزل.

وشددت على أن نجم الأهلي سيخضع لفحص طبي للتأكد من عدم آصابته بفيروس كورونا مجددا وسيتم نقل زوجته وبنتيه إلى مستشفي العزل صباحا. ورفض أحمد فتحي تجديد تعاقده مع النادي الأهلي بسبب الخلاف على المقابل المادي وانتقل إلى بيراميدز لمدة 3 مواسم مقابل 48 مليون جنيه.



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كانت هذه تفاصيل خبر بعد تأكيد إصابتهم رسميًا بكورونا.. عزل زوجة أحمد فتحي وبناته بالمنزل.. ونقلهم لمستشفي الحجر الصحي اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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