تقام مساء اليوم الاربعاء 3-6-2020، مباراة مؤجلة منذ الجولة الـ 24 من الدوري الألماني الدرجة الأولى بين فيردر بريمن وإينتراخت فرانكفورت، على ملعب فيردر بريمن “فيسير شتاديون”، كما تشهد مباريات اليوم عودة الدوري البرتغالي الممتاز لنشاطه بمباراة بين فاماليكاو وبورتو في افتتاح الجولة 25 بعد توقف دائم لمدة شهرين ونصف.

ويحتاج فيردر بريمن لتحقيق الفوز للنجاة من شبح الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية، حيث يحتل المركز الـ 17 برصيد 25 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن ماينتس صاحب المركز الـ 15 المنجي من الهبوط، وبفارق نقطتين عن دوسلدورف صاحب المركز الـ 16 الذي يلعب صاحبه مباراة فاصلة مع ثالث جدول ترتيب الدرجة الثانية.

ويود بريمن البناء على النتائج الإيجابية التي حققها في الثلاث جولات الماضية، بعدما هزم فرايبورج وشالكه وتعادل مع مونشنجلادباخ، في تعويض مذهل منه للهزيمة القاسية التي مُني بها أمام باير ليفركوزن عند استئناف الموسم يوم 18 مايو الماضي.

تنقل قناة بي إن سبورتس 1 مباراة فيردر بريمن وآينتراخت فرانكفورت المؤجلة منذ يوم 29 فبراير 2020، في تمام الساعة 18:30 بتوقيت جرينيتش، 20:30 بتوقيت مصر، 21:30 بتوقيت السعودية، بصوت المعلق اليمني “حسن العيدروس”.

وستشهد مباريات اليوم الاربعاء 3-6-2020 إقامة مباراة أخرى في ألمانيا قبل موعد مبراة فيردر بريمن وآينتراخت فرانكفورت بساعتين، ستجمع هانوفر بضيفه دينامو دريسدين ضمن الجولة 26 من الدوري الألماني الدرجة الثانية، وستنقل على قناة بي إن سبورتس 5 بصوت المعلق الأردني المخضرم “خالد الغول”، بالإضافة إلى قناة سكاي سبورتس بوندسليجا 1.

والتالي جدول مواعيد مباريات اليوم الاربعاء 3-6-2020 والقنوات الناقلة

مباريات الدوري الألماني الدرجة الأولى

فيردر بريمن – آينتراخت فرانكفورت ، الساعة 18:30 بتوقيت جرينيتش، 20:30 بتوقيت مصر | قناة بي إن سبورتس 1 ( مؤجلة من الجولة 24) .

مباريات الدوري الألماني الدرجة الثانية ( الجولة 26)

هانوفر – دينامو دريسدين ، الساعة 16:30 بتوقيت جرينيتش، 18:30 بتوقيت مصر | قناة بي إن سبورتس 5 + قناة سكاي سبورتس بوندسليجا 1.

مباريات الدوري البرتغالي الممتاز ( الجولة 25)

بورتيمونينسي – جل فيسنتي ، الساعة 18:00 بتوقيت جرينيتش، 20:00 بتوقيت مصر.

جل فيسنتي ، الساعة بتوقيت جرينيتش، بتوقيت مصر. فاماليكاو – بورتو ، الساعة 20:15 بتوقيت جرينيتش، 22:15 بتوقيت مصر .

مباريات الدوري التشيكي الممتاز ( الجولة 27)

بانيك أوسترافا – فيكتوريا بلزن ، الساعة 16:00 بتوقيت جرينيتش، 18:00 بتوقيت مصر .

فيكتوريا بلزن ، الساعة بتوقيت جرينيتش، بتوقيت مصر سبارتا براغ – تبليتسه ، الساعة 18:00 بتوقيت جرينيتش، 20:00 بتوقيت مصر .

مباريات الدوري السوري الممتاز ( الجولة 18)

الوثبة – تشرين ، الساعة 14:00 بتوقيت جرينيتش، 16:00 بتوقيت مصر .

تشرين ، الساعة بتوقيت جرينيتش، بتوقيت مصر حطين – الفتوة ، الساعة 14:00 بتوقيت جرينيتش، 16:00 بتوقيت مصر .

الفتوة ، الساعة بتوقيت جرينيتش، بتوقيت مصر جبلة – الاتحاد ، الساعة 14:00 بتوقيت جرينيتش، 16:00 بتوقيت مصر .

الاتحاد ، الساعة بتوقيت جرينيتش، بتوقيت مصر الشرطة – الوحدة ، الساعة 14:00 بتوقيت جرينيتش، 16:00 بتوقيت مصر .

الوحدة ، الساعة بتوقيت جرينيتش، بتوقيت مصر الطليعة – الكرامة ، الساعة 14:00 بتوقيت جرينيتش، 16:00 بتوقيت مصر .

الكرامة ، الساعة بتوقيت جرينيتش، بتوقيت مصر الساحل – الجيش ، الساعة 14:00 بتوقيت جرينيتش، 16:00 بتوقيت مصر .

الجيش ، الساعة بتوقيت جرينيتش، بتوقيت مصر الجزيرة – النواعير ، الساعة 14:00 بتوقيت جرينيتش، 16:00 بتوقيت مصر .

مباريات كأس المجر ( النهائي )

بودابيست هونفيد – ميزوكوفسد زسوري ، الساعة 18:00 بتوقيت جرينيتش، 20:00 بتوقيت مصر.

مباريات كأس صربيا ( ربع النهائي )

رادنيك سوردوليتشا – بارتيزان بلجراد ، الساعة 15:00 بتوقيت جرينيتش، 17:00 بتوقيت مصر.

مباريات الدوري النمساوي الممتاز ( مجموعة اللقب )