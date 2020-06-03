بيراميدز يُفاوض هداف لانوس الأرجنتيني “خوسيه ساند”

دخل نادي بيراميدز المصري في مفاوضات مبدئية مع وكيل أعمال هداف لانوس الأرجنتيني “خوسيه ساند”، تمهيدًا لضمه خلال الميركاتو الصيفي 2020، في صفقة انتقال حر.

وبدأ اللاعب صاحب الـ 40 عامًا مرحلة البحث عن ناد جديد خلال الشهر الجاري، لعدم ثقته في الحصول على عقد جديد من إدارة نادي لانوس، حيث سينتهي عقده مع بداية شهر يوليو المقبل.

وسجل خوسيه ساند 10 أهداف في 23 مباراة بالدوري الأرجنتيني بموسم 2020/2019، ساعد بهم فريقه على احتلال المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز.

ونجح خوسيه ساند في قيادة لانوس لهزيمة العملاق الأزرق والأصفر “بوكا جونيورز” بنتيجة 1/2 في الموسم الماضي، عندما سجل هدفًا في الدقيقة 9 بالجولة 11، كما سجل أمام أندية لها باع طويل أمثال إنديبيندينتي وروزاريو سنترال وكولون.

وقال حساب Mercado de pases الأرجنتيني على تويتر “استفسر نادي بيراميدز المصري عن وضعية خوسيه ساند خلال الساعات الماضية، واللاعب ينتظر إذا ما كان سيتم تقديم عرض رسمي للتجديد مع لانوس أم لا، عقد ساند سينتهي في 30 يونيو الجاري”.

وشارك خوسيه ساند في 151 مباراة بالدوري الأرجنتيني مع لانوس، واستطاع تسجيل 100 هدف في 7 مواسم.

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تجربة عربية وحيدة مع العين الإماراتي

مَثل خوسيه ساند 11 فريقًا أرجنتينيًا منذ عام 1999 حتى الآن، هم “كولون وريفادافيا وريفر بليت وديفينسوريس وبانفيلد وراسينج كلوب وأرجنتينيوس جونيورز وتيجري وبوكا أونيدوس وألدوسيفي”، وله تجربة عربية وحيدة خلال مسيرته الطويلة كانت مع نادي العين الإماراتي لمدة موسم ونصف.

خاض ساند تجربة احترافية في سن مُبكرة عام 2001 رفقة نادي فيتوريا البرازيلي، وعاد منه إلى صفوف نادي ريفربليت ومنه إلى ديفينسوريس.

ولعب خوسيه ساند لمدة موسمين مع عملاق الدوري الإماراتي “العين” 2010/2009 و2011/2010، وأعير منه لنادي ديبورتيفو لاكرونيا الإسباني بمنتصف الموسم الثاني.

وفي موسم 2012/2011 خاض تجربة جيدة مع نادي “تيجوانا” في الدوري المكسيكي، واستطاع المشاركة في 30 مباراة وتسجيل 12 هدفًا، ليضمه نادي راسينج كلوب في صيف 2012.

وفي عام 2018 لعب لنادي كالي في الدوري الكولومبي 27 مباراة وسجل 11 هدفًا، وانتقل بعدها لنادي لانوس الذي سجل له 17 هدفًا في 43 مباراة بالدوري المحلي خلال الموسمين الماضيين.

ولعب خوسيه ساند مع منتخب الأرجنتين الأول في مناسبتين فقط، الأولى أمام تشيلي عام 2008 في تصفيات كأس العالم 2010 لمدة 9 دقائق، والثانية في لقاء ودي عام 2009 أمام بنما لمدة 45 دقيقة.