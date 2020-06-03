إدارة الأهلي تغفر خطأ محمد سراج الدين

قررت إدارة الأهلي بقيادة محمود الخطيب التجاوز عن المخالفات التي ارتكبها عضو مجلس الإدارة “محمد سراج الدين” على مدار هذا الأسبوع، حيث دخل في مشادات كلامية مع السعودي تركي آل الشيخ، وصلت إلى حد التلاسن بالألفاظ الخارجة بينهما.

وقبلت إدارة الأهلي الاعتذار الذي قدمه محمد سراج الدين، بما أنه تعرض للاعتداء اللفظي أولاً من جانب تركي آل الشيخ، عندما وصفه هذا الأخير بـ “الهلفوت” في تصريح كتبه عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك.

وشددت إدارة الأهلي على ضرورة إلتزام جميع الأعضاء بالتعليمات الخاصة بالخرجات الإعلامية، حيث يُمنع التحدث في وسائل التواصل الاجتماعي قبل استشارة المجلس.

وقال بيان الأهلي “قام مجلس الإدارة بقبول الاعتذار المكتوب الذي قدمه السيد محمد سراج الدين، عضو مجلس الإدارة، عما صدر منه من تجاوز ومخالفة في حق النادي بكسره للحظر الإعلامي المفروض على السادة الأعضاء”.

وتحدث محمد سراج الدين إلى جمهور الأهلي عبر فيديو مدته 12 دقيقة عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، أول أمس الاثنين الموافق 1-2020، موجهًا 5 رسائل هامة، لعل أهمها ملاحقة تركي آل الشيخ قضائيًا بعد الاعتداء اللفظي الذي صدر منه عبر فيسبوك.