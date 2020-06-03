فيروس كورونا يضرب أسرة نجم الأهلي “أحمد فتحي”

ضرب فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” أسرة نجم النادي الأهلي والمنتخب المصري “أحمد فتحي”، هذا الأسبوع، حسب ما أكدته زوجة اللاعب بنفسه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتفاعل نجوم كرة القدم المصرية مع الخبر، وتمنوا الشفاء العاجل لهم، بما في ذلك لاعب وسط الزمالك وحرس الحدود المعتزل “أحمد عيد عبد الملك”.

وكتب أحمد عيد عبد الملك عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي “إصابة زوجة أحمد فتحي وبناته بفيروس كورونا. استرها يا رب، ربنا يشفيهم”.

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وأحدث الخبر ضجة كبيرة في ساعة مُبكرة من صباح اليوم الاربعاء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي اعتلى فيه اسم الأهلي قائمة “الترند” بعد القرارات التي اتخذت ضد السعودي تركي آل الشيخ.

وكان نادي بيراميدز قد أعلن في بداية شهر أبريل الماضي تعاقده الرسمي مع أحمد فتحي، في صفقة انتقال حر، فور انتهاء عقده الحالي مع إدارة الأهلي خلال الميركاتو الصيفي 2020.

ورفض أحمد فتحي مبلغ 12 مليون جنيهًا مصريًا لتمديد عقده مع الأهلي لمدة موسمين قادمين، من أجل الالتحاق بصفوف بيراميدز الذي عرض مبلغ أكبر رغم توقف النشاط الرياضي بسبب جائحة كورونا.