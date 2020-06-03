مرتضى منصور: الأهلي يتحرش بالزمالك!

اتهم رئيس نادي الزمالك “مرتضى منصور“، إدارة النادي الأهلي بـ “التحرش” بناديه رياضيًا، بعدما قرر مقاضاته على خلفية وضع لافتات “بطل القرن الحقيقي“.

وأكد مرتضى منصور أن قيام إدارة الاهلي بالزج باسم الزمالك في بيان رسمي، من خلال جمل غير مفيدة تشكل تحرشًا رياضيًا غير مقبول من جانبه.

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي مقاضاة الزمالك، بسبب تعديه على حقوق الملكية الفكرية الخاصة بوضعه لافتات داخل مقر النادي كتب عليها “الزمالك نادي القرن الحقيقي“.

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وتوعد مرتضى منصور مجلس إدارة الأهلي في تصريح نشره على موقع فيسبوك، قائلاً “بعد قيام مجلس إدارة الأهلي بالزج باسم نادي الزمالك العريق في بيانه، في جمل غير مفيدة، تشكل تحرشًا رياضيًا غير مقبول، فإن الرد على هذه التفاهات سيكون من خلال المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عبر برنامج زملكاوي في قناة النادي الرسمية، مساء اليوم لكشف كل الحقائق، وإن عدتم عدنا”.

وكان رئيس الزمالك “مرتضى منصور قد قرر تشكيل لجنة لإعداد ملف خاصة بلقب نادي القرن، تقديم شكوى رسمية إلى المحكمة الرياضية “كاس” من أجل الغاء قرار الكاف بتتويج الاهلي اللقب ومنحه لناديه.

وقرر الأهلي اتخاذ 3 إجراءات للحفاظ على حقوقه، عن طريق التقدم بشكوى إلى وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، والتقدم ببلاغ رسمي إلى جهات التحقيق المختصة للتحقيق في التعدي على حق من الحقوق المحمية للنادي، بالإضافة إلى إقامة دعوى تعويض أمام المحاكم المختصة عن الأضرار المادية التي لحقت بالنادي.