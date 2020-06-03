سعادة غامرة بين جمهور الأهلي بعد الإطاحة بـ “تركي آل الشيخ”

عبرت جماهير النادي الأهلي عن سعادتها عقب صدور قرار رسمي من مجلس الإدارة بإلغاء الرئاسة الشرفية للسعودي تركي آل الشيخ.

وأبدى قطاع كبير من جمهور الأهلي ارتياحه بالقرار الذي اتخذه مجلس إدارة النادي بـ”الإجماع” بعد ظهر اليوم الاربعاء، والذي نص على رفع اسم السعودي تركي آل الشيخ من اللائحة الفخرية للرئاسة الشرفية للأهلي، وهو ما وصفه عشاق الفريق بـ “القرار المثالي”، في الوقت الذي توقعوا فيه قبول استقالة تركي آل الشيخ فقط.

وغرد الآلاف من جمهور النادي عبر هاشتاج “الاهلي” والذي تصدر منصة “تويتر” في احتفالية خاصة برحيل تركي آل الشيخ عن الرئاسة الشرفية.

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وتنوعت آراء الجماهير، حيث أبدى البعض رضاه عن القرار، بينما يرى البعض أن القرار تأخر كثيرًا منذ أن قرر رجال الأعمال السعودي تحدي الأهلي في صيف 2018 بشراء نادي الأسيوطي وتحويله إلى بيراميدز وسرقة معظم الصفقات المحلية والأجنبية من الأهلي.

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ووصف البعض القرار بغير المتوقع خاصةً فيما يتعلق بحذف اسم تركي آل الشيخ بشكل نهائي من تاريخ الأهلي، لكن الجميع أجمعوا على صحة القرار في النهاية، ودعموا إدارة الأهلي والرئيس محمود الخطيب.

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وقررت إدارة الاهلي مخاطبة وزير الشباب أشرف صبحي، للحصول على موافقته لإعادة كل ما قدمه تركي آل الشيخ من هدايا وتبرعات، كان قد تم ضمها لممتلكات النادي.

وجاء رد تركي آل الشيخ مرحبا بالقرار، ومؤكدا أن الكرة أصبحت في ملعب وزير الرياضة، متمنيا أن يستعيد تبرعاته لدى الأهلي.

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