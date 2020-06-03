رياضة | وكيل أعماله يكشف وجهة جورديولا المقبلة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 3 يونيو 2020 06:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر وكيل أعماله يكشف وجهة جورديولا المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف بيري جورديولا وكيل أعمال وشقيق المدرب الاسباني بيب جوارديولا المدير الفني الحالي لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن وجهة موكله المحتملة القادمة بعد أن يغادر تدريب النادي الإنجليزي.

وقال بيري في تصريحات صحفية اليوم:" جورديولا يحلم بتدريب أحد المنتخبات في يوم من الأيام يحلم بتدريب أحد المنتخبات في يوم من الأيام، وسنرى كيف ستسير الأمور، الأمر لا يتعلق بالحاضر إنما في المستقبل".

يذكر أن بيب جوارديولا استطاع تدريب نادي برشلونة الاسباني ونادي بايرن ميونيخ الألماني بالإضافة إلي تدريب نادي مانسشتر سيتي الإنجليزي الذي مستمر معه في الوقت الحالي واستطاع أن يحقق بطولة الدورى الانجليزى الممتاز لمدة موسمين علي التوالي.

وكان أبرز انجازات بيب جوارديولا مع الأندية في صفوف برشلونة عندما قاد الفريق لتحقيق الثلاثية التاريخية بطولة الدوري الاسباني الممتاز بالإضافة إلي بطولة كأس إسبانيا وبطولة دوري أبطال أوروبا.