رياضة | نجم الأهلي: لا أرد عبر السوشيال ميديا بل فى الملعب

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 3 يونيو 2020 06:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي: لا أرد عبر السوشيال ميديا بل فى الملعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد جونيور أجايي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن تفضيله الرد على الإنتقادات داخل أرض الملعب وليس على مواقع التواصل الاجتماعي.

قال النيجيري جونيور أجايي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه لا يلجأ نهائيًا للرد على انتقادات الجماهير عبر السوشيال ميديا، ولا يميل إلى نظيرة إقناع الجماهير بقدراته من خلال السوشيال ميديا.

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وأكد أجايي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع عبر قناة "النهار": "إذا كنت متابعًا لحسابي على إنستجرام، فلا انشر أي هدف لي أو أي لقطة من التدريبات لإقناع الجماهير بقدراتي أو للرد على الانتقادات التي يتم توجيهها لي في بعض الأحيان".

وتابع: "عندما ينتقدني أي مشجع لا أرد عليه على السوشيال ميديا سوء برسالة أو بفيديو لهدف، ولكن أرد عليه من خلال التدرب بشكل قوي والظهور بشكل جيد في المبارايات".

وأتم: "لا استقبل الانتقادات من منطلق شخصي ولكن اتقبلها وأحاول تصحيح تلك الاخطاء من أجل إرضاء الجماهير التي تدعمنا دائمًا".