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رياضة | التشكيلة المتوقعة لبرشلونة في مباراته الأولى بعد استئناف الليجا

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كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 3 يونيو 2020 06:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر التشكيلة المتوقعة لبرشلونة في مباراته الأولى بعد استئناف الليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت بعض التقارير الصحفية في الساعات الماضية عن التشكيلة المتوقعة لفريق في مباراته ضد فريق ريال مايوركا المقبلة بالدوري الإسباني.

وسوف يلتقي فريق برشلونة نظيره مايوركا يوم السبت 13 يونيو في الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة في إطار منافسات الجولة الـ28 من الليجا في أولى مباراة البارسا بعد عودة النشاط الرياضي.

واستقر كيكي سيتين مدرب البارسا على الدفع بجميع قوته خلال مباراة ريال مايوركا، وتأتي التشكيلة المتوقعة كالتالي :-

حراسة المرمى : تيرشتيجن.

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خط الدفاع : سيميدو - بيكيه - أومتيتي - جوردي ألبا.

خط الوسط : بوسكيتس - دي يونج - آرثر.

خط الهجوم : ليونيل - جريزمان - لويس سواريز.

ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الدوري الاسباني برصيد 58 نقطة وبفارق نقطتين عن فريق صاحب المركز الثاني.

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