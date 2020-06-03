رياضة | هل يتعاقد ريال مدريد مع رحيم سترلينج ؟.. مانشستر سيتي يرد

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 3 يونيو 2020 06:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر هل يتعاقد ريال مدريد مع رحيم سترلينج ؟.. مانشستر سيتي يرد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب مسئولو فريق ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع اللاعب الإنجليزي رحيم سترلينج جناح فريق مانشستر سيتي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة "مترو"، إن فريق مانشستر سيتي يستبعد فكرة رحيل رحيم سترلينج هذا الصيف، وذلك بسبب السعر الذي يضعه النادي من اجل التخلي عنه.

وترى إدارة مانشستر سيتي بأن رحيم سترلينج من اللاعبين الابرز في العالم وأصحاب الصف الأول، حيث يضع الفريق الإنجليزي 200 مليون يورو كسعر للاعب.

وأوضحت التقارير أن هذا السعر سيكون باهظا على أي نادي دفعه خلال الفترة القادمة.