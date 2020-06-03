رياضة | ديمبلي يحسم مستقبله مع برشلونة ويحدد وجهته المقبلة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 3 يونيو 2020 06:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر ديمبلي يحسم مستقبله مع برشلونة ويحدد وجهته المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم اللاعب الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب فريق برشلونة مستقبله مع النادي من الرحيل خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة قبل بداية الموسم الجديد.

ويرغب فريق يوفنتوس الإيطالي في إدخال عثمان ديمبلي مع صفقة ميراليم بيانيتش لاعب خط وسط الفريق كصفقة تبادلية بين الفريقين أو على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، إن عُثمان ديمبلي مُنفتح جدًا على صفقة اِعارة لـ يوفنتوس، وبالنسبة للنادي الايطالي سيكون تعزيزًا قيمًا اما بالنسبة للفرنسي هو خيار للعب و لزيادة قيمته.

وطلب ماوريسيو ساري مدرب الفريق رحيل فيدريكو بيرناندسكي جناح الفريق هذا الصيف، وبالطبع سيكون ديمبلي بديلا جيدا له في الفترة المقبلة.