رياضة | شتيجن يكشف سبب تأخر التجديد لبرشلونة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 3 يونيو 2020 06:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر شتيجن يكشف سبب تأخر التجديد لبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الحارس الدولي الألماني "مارك أندريه تير شتيجن" حارس مرمى نادي برشلونة، أسباب تأخر تجديد عقده مع النادي حتى الآن.

وينتهي عقد شتيجن مع برشلونة في صيف عام 2022، ويأمل النادي في تأمين خدماته حتى الاعتزال.

وصرح شتيجن عبر صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية: "لن أغادر برشلونة خلال الصيف القادم".

وتابع: "أزمة كورونا أجلت عملية التجديد، كانت هناك اجتماعات بين برشلونة ووكيل أعمالي، قررنا التأجيل لوقت لاحق".

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وأضاف: "عائلتي تشعر بالراحة هنا في برشلونة، وأشعر أنني في حالة جيدة، أسعى للبقاء هنا".

واستطرد: "نركز على حسم الليجا خلال المباريات الباقية، خضنا تجربة اللعب دون جماهير أمام لاس بالماس، الأمر ليس له نفس الجاذبية، لكننا سعداء بعودة كرة القدم مرة أخرى".

واختتم: "نحن في وضعية جيدة في سباق الدوري الإسباني، كما أننا نمتلك أفضلية للتأهل في دوري أبطال أوروبا ضد نابولي".

ومن المقرر أن تعود الليجا يوم 13 يونيو المقبل، حيث يواجه برشلونة نظيره مايوركا، في الجولة 28 من البطولة.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الليجا برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد.