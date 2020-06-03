رياضة | احتمالية إعادة نهائي دوري أبطال أفريقيا 2019

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 3 يونيو 2020 06:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر احتمالية إعادة نهائي دوري أبطال أفريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف رياض التويتي رئيس اللجنة القانونية في الترجي التونسي أن محكمة التحكيم الرياضي (الكاس) استمعت لشهادة أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) بعد أن طلب مسئولو الوداد المغربي ذلك بشأن أحداث مباراة نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا العام الماضي 2019.

وأفاد موقع Le 360 Sport المغربي بأن أحمد أحمد أدلى بشهادته أمام المحكمة الرياضية والتي كشف فيها عن تلقيه تهديدات من قبل مسئولي الترجي لمنح الفريق التونسي اللقب خاصة وأن أي قرار غير ذلك سيتسبب في ثورة جماهيرية داخل ملعب المباراة.

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وذكر الموقع المغربي أن مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي التونسي والوداد المغربي شهدت أحداث تحكيمية مثيرة للجدل وذلك بعد أن رفض الوداد استكمال المباراة وطلب اللجوء لتقنية الفيديو في هدف سجله الترجي إلا أنه لم يتم اللجوء لهذه التقنية بداعِ أنها معطلة.

وقال التويتي في تصريحات تليفزيونية لإحدى القنوات التونسية نقلها موقع Le 360 Sport المغربي:"من بين القرارات المتاحة أمام محكمة التحكيم الرياضي ومن الوارد اتخاذها هو إعادة مباراة نهائي إفريقيا بين الترجي والوداد بعد أحداثها التحكيمية المثيرة للجدل".

واختتم التويتي تصريحاته قائلاً:"هناك خيار متاح أمام المحكمة الرياضية وهو إلغاء العقوبة الموقعة على الوداد المغربي وإقراره بأنه لم ينسحب من المباراة وهو ما يعني تغيير مجرى القضية تمامًا".