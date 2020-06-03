رياضة | ريال مدريد يرفض التعاقد مع نجم تشيلسي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 3 يونيو 2020 06:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يرفض التعاقد مع نجم تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية اليوم عن رفض ريال مدريد الإسبانى التعاقد مع نجم تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وذكرت صحيفة " ميرور" البريطانية أن المرينجي رفض التعاقد مع النجم البرازيلي زيليان لاعب البلوز خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، والذى من المؤكد رجيله عن الفريق خلال الميركاتو القادم.

وأكدت الصحيفة ان وكلاء اللاعب عرضوا ويليان على ريال مدريد والذى رفض التعاقد مع البرازيلي بسبب ريال مدريد ليس على استعداد لمنح ويليان عقد لمدة 3 سنوات كما طلب، أيضًا رفض الميرنجي أن يمنحه راتبا أكثر من 5 ملايين يورو سنويًا".

ويذكر أن كل من توتنهام هوتسيبير وأرسنال يترقبان موقف النجم البرازيلي مع تشيلسي لرغبتهم فى التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.