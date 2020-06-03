رياضة | الأهلي يسعى للتعاقد مع جروس

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 3 يونيو 2020 06:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يسعى للتعاقد مع جروس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية أفريقية أن مجلس إدارة الأهلي دخل في مفاوضات جادة مع وليام جروس نجم فيتري الفرنسي ومنتخب مدغشقر من ضمه إلى صفوفه في الموسم المقبل.

وكشف موقع أفريكا فوت يونايتد الأفريقي أن الأهلي يسعى للتعاقد مع المدغشقري جروس من أجل تدعيم خط هجومه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضح الموقع الأفريقي أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي يرفض استمرار نجم الفريق المغربي وليد أزارو بعد نهاية فترة إعارته إلى صفوف الاتفاق السعودي.

وأكد الموقع الأفريقي أن الأهلي لم يتقدم بعرض رسمي حتى الاّن من أجل ضم جروس ومازالت المفاوضات مع النجم المدغشقري ووكيله مستمرة حتى الآن.